Белорусов взбудоражила история о платных столах на фудкорте в минском ТЦ 2 10.05.2026, 16:11

Что произошло в реальности?

В сети стал популярным пост из Threads, в котором пользователь поделился фотографией из столичного торгового центра Diamond City. На фудкорте последнего, как видно на фото, теперь платные столы, пишет «Зеркало».

Аренда стола в будние дни стоит один рубль в час, «острова» — шесть рублей. В выходные дни цена будет в два раза больше.

«Там иногда столько людей, что сесть негде. Два рубля за час с удовольствием заплачу за комфорт без толкучки и снующих мимо людей с подносами. Просто чтобы поесть втроем», — прокомментировал один из пользователей.

«Как ни зайдешь на фудкорт в любой ТЦ — сидят подростки за пустыми столами, якобы «друга ждут». Я за это время успеваю и сама поесть, и ребенка покормить — а они все ждут, в телефоны играя. Тем временем остальные люди ходят с подносами и не знают, куда присесть поесть. Постоянно эта ситуация!» — возмутился другой

Позднее автор поста уточнил, что на фудкорте есть и бесплатные столики, просто их, на его взгляд, не очень много. Действительно, Diamond City предлагает услугу, которая называется Happy Place. Она позиционируется как «комфортные столы для большой компании». Таким образом, платные места рассчитаны только для части пространства.

