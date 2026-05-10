Белорусские заправки «взбунтовались» против Лукашенко
- 10.05.2026, 10:44
АЗС выступили против регулирования цен в своих магазинах.
Сети автозаправочных станций Беларуси обратились в МАРТ с просьбой отменить для них ценовое регулирование. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, пишет «Точка».
Министерство собрало представителей сразу нескольких сетей АЗС.
В итоге в ведомстве приняли окончательное решение.
Будут ли регулировать цены на заправках
В Беларуси действует постановление Совмина №713, которое ограничивает цены на ряд продуктов.
Но представители АЗС попросили отменить регулирование для розничных торговых объектах при автозаправочных станциях. За это выступили представители концерна «Белнефтехим», группа компаний «А-100 АЗС», ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт», ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», ИООО «Татбелнефтепродукт».
«По результатам обсуждений, анализа поступавших в МАРТ позиций госорганов и оценки возможного влияния на потребителей, предложение не поддержано большинством участников рабочей встречи», – заявили в ведомстве.
Тем самым его отклонили и цены в магазинах на заправках продолжат регулировать.
Но в министерстве заверили: действующую систему будут совершенствовать.
Регулирование цен в Беларуси
Александр Лукашенко «запретил» рост цен в Беларуси 6 октября 2022 года. Тогда он назвал стоимость товаров в стране и без того запредельной. Поднимать ценник допускалось только с разрешения госорганов.
Уже 19 октября того же года было подписано постановление Совмина о новой системе регулирования цен. Документ коснулся как белорусской, так и импортной продукции. Из списка товаров, попадавших под регулирование, убрали некоторые позиции. Например, предметы роскоши и цветы.
В феврале 2023 года постановление скорректировали. Так, появилось больше возможностей для изменения цен без согласования с госорганами.
Позже из ограничительного списка неоднократно убирали многие товарные позиции. Были изменения и по надбавкам на стоимость ряда продуктов питания.
Например, в апреле 2025-го приняли постановление №713-6. В нем значительно сократили перечень регулируемых товаров – на 120 позиций – до 211 товарных групп.
Кроме того, были подготовлены отдельные послабления для производителей: в некоторых случаях они могли самостоятельно повышать отпускные цены и не обращаться для этого за разрешением в специальную комиссию.
В МАРТ отмечали: после этого покупатели заметили, что мясная и молочная продукция и определенные кондитерские изделия стали дороже. Позже пришлось опять ужесточить меры в отношении этих категорий товаров: производитель снова обязан согласовать изменение стоимости.