Уставший старик с бегающими глазками 1 Алексей Копытько

10.05.2026, 9:59

1,032

Спектакль на Красной площади показал растущую брезгливость к Путину.

Парады проводятся не в вакууме. Это повторяющиеся события. Как минимум — можно сравнить с парадом предыдущего года.

Кремль заранее начал понижать ожидания рассказами о том, что в прошлом году был юбилей победы, а в этом — просто очередная годовщина. Тем не менее, до нужного дна понизить не удалось, что спровоцировало разочарование. По ходу возникала мысль — а зачем вообще проводить это навевающее грусть убожество? Только хуже сделали.

45 минут парада, 5 минут подготовки и 15 минут возложения цветов дают некоторые подсказки для фиксации атмосферы.

1. Главная тенденция, которая улавливается в комментариях части «дорогих россиян», вполне ватных и провоенных — нарастающая брезгливость к Путину.

Не страх, не протест, а именно брезгливость, как к чему-то скользкому, грязному и жалкому.

На параде в центре внимания был не лидер сверхдержавы, а уставший старик с бегающими глазками, которого пока терпят. И он это ощущает.

Опыт и навыки еще помогают ему надеть правильную маску при общении, но когда он на секунду оказывается наедине с собой — все проявляется на лице. Невысокий дряхлеющий мужчина, сгибающийся под давлением веса, который он уже не может взять.

Натужные скорбные лица путинского окружения периодически возникали в кадре. В общем, никакого воодушевления и праздника.

2. Указ Зеленского о проведении парада в Москве обнулил сценарий с возможным инцидентом по инициативе внутрироссийских сил. Ибо исчез шанс свалить на Украину. Но посмотрите на фото, как охраняют Путина.

На одном из фото он пожимает руки командирам парадных коробок. За спиной военных и в полуметре от Путина — охрана. Можете поискать для сравнения парады прошлых лет. Охрана есть везде, это протокол, но такого нависания не было. Либо Путин сам боится, либо таким образом его накручивают и запугивают (вследствие чего на начинает бояться и параноить).

Посмотрите фото, где он идет к машине. Это происходит внутри трижды отфильтрованного периметра, среди максимально проверенных лиц. И тем не менее он движется в коробке физического прикрытия.

3. Производная такого положения — максимальный акцент на том, насколько Путин одинок и изолирован.

Ранее он выступал в роли хозяина-распорядителя бала, к которому приезжали гости выразить уважение. Момент коммуникации всячески подчеркивался. Путин прогуливался в окружении лидеров других государств, выпячивая, что он и Россия — в центре внимания. Сейчас все иначе.

Функцию первой леди традиционно выполнял Лукашенко. Спешно доставленные в Москву Токаев и Мирзиеев, дабы несколько повысить откровенно позорный уровень иностранных гостей, откровенно тяготились происходящим, а также своей ролью декоративной мебели.

Если бы положение РФ выглядело как успех, к нему бы поспешили «прислониться» все, кто ни попадя. Прислоняться к лузерам — охочих мало.

4. Отсутствие техники на параде — резкое понижение статуса зрелища.

Также категорически неудачный момент — прием парада министром обороны Белоусовым. Это предпоследний человек, который должен символизировать военную мощь России. Алкоблогер Медведев и то выглядит агрессивнее. Даже Гундяев был бы уместнее.

Хуже Белоусова — только Путин в его нынешнем состоянии, ибо он — ходячий символ деградации. Два неподходящих для своей роли пожилых мужчины в потугах обозначить сверхдержавную милитарную амбицию — это визуальное фиаско. Маршал Шойгу гораздо лучше смотрелся.

5. Речь Путина — восемь минут пустоты.

6. Самый яркий момент парада — инкрустированные значками до трусов северные корейцы с блестящими автоматами.

Корейцы, орангутанг в Новосибирске и колонна вдов/матерей оккупантов в Чите — символы парада 2026 года в России.

Квинтэссенция — слова журналистки, обращенные к женщине в колонне «бессмертного полка» в Кемерово с фото деда и пропавшего без вести сына: «Ааа, так у вас двойной праздник! Поздравляю!»…

Алексей Копытько, «Фейсбук»

