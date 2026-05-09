В Новосибирске начался переполох из-за баннера с орангутаном к 9 мая 6 9.05.2026, 11:24

Обезьяна Бату – не просто животное, а местная знаменитость.

Прокуратура Новосибирской области РФ проводит проверку в связи с размещенным в Новосибирске баннером к 9 мая с изображением орангутана и надписью «С днем победы!», об этом сообщает информагентство ТАСС.

Первоначально сообщалось также, что плакат проверяет и Роскомнадзор, но его упоминание было удалено.

Утверждается, что на баннер пожаловались жители Новосибирска.

Баннер с животным разместил Новосибирский зоопарк. Директор зоопарка Андрей Шило объяснил агентству, что на плакатах решили разместить фотографию орангутана, выразив таким образом «благодарность от животных за спасение» в годы войны. «Мне кажется, это, наоборот, правильная история. Мы – зоопарк, логично, что мы используем в поздравительных баннерах фото животных», – сказал он.

Местные СМИ отмечают, что изображенный на плакате орангутан Бату – не просто животное, а новосибирская знаменитость. В зоопарке он демонстрирует посетителям свое умение надевать футболку и пить сок через трубочку, а в 2022 году участвовал в так называемых выборах символа «Новогодней столицы России», сопровождавшихся скандалом - выяснилось, что чиновники использовали накрутки и административный ресурс при голосовании за животных из зоопарков.

