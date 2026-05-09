«Так может сделать только человек с большим сердцем» 9.05.2026, 11:59

Фото: threads.com/@sasha_lybimskaya

История о неравнодушной девушке из Гомеля растрогала белорусов.

Минчанка рассказала в Threads трогательную историю о пропаже любимой игрушки своего сына. Мальчик потерял в парке плюшевого ослика, с которым не расставался. Найти его не удалось, но благодаря неравнодушной белоруске из Гомеля история получила неожиданное и очень милое продолжение, пишет «Зеркало».

В начале мая жительница Минска Александра в Threads написала о неприятности: 2 мая в Лошицком парке ее сын потерял свою любимую игрушку — плюшевого ослика.

«Это не просто игрушка, этот ослик особенный, очень важный для него. В тот же вечер папа ездил его искать. На следующий день дети поехали в парк и прошли по нашему маршруту. И ослик словно сквозь землю провалился», — написала женщина, попросив вернуть игрушку, если ее кто-то нашел.

Фото: threads.com/@sasha_lybimskaya

Поиски не дали результата. Семья проверила записи с камер видеонаблюдения, чтобы убедиться, что игрушка действительно была с ними на прогулке, обошла весь маршрут еще раз и поспрашивала в торговых точках. Мальчику даже успели заказать новую игрушку для временной замены.

Но через несколько дней история получила счастливый финал. Семье пришла посылка. Внутри коробки лежал новый, точно такой же ослик, и письмо, написанное от его имени. Неравнодушная девушка из Гомеля, увидев пост в соцсети, решила не просто помочь, а превратить возвращение игрушки в маленькое чудо.

В письме от имени ослика рассказывалась целая история его исчезновения.

«Привет. Ты, наверное, удивился, куда я пропал. На самом деле я совсем не терялся. Просто я услышал, что Гомель очень красивый город, и решил тайно отправиться туда в небольшое путешествие, — говорилось в записке. — Я гулял по старинному парку, смотрел на реку Сож и даже видел местных белок. Путешествие было классным, но в Гомеле я понял одну очень важную вещь: я очень скучаю по твоим объятиям и нашим играм. Я решил во что бы то ни стало вернуться домой. И вот я здесь. Обещаю, что больше никогда не уеду без тебя. Давай больше не расставаться».

К письму прилагалась и фотография ослика на фоне гомельского парка.

Мать мальчика сняла на видео реакцию сына, который с восторгом встретил своего «вернувшегося» из путешествия друга. Ролик и рассказ о случившемся вызвали много комментариев.

«Так может сделать только человек с большим сердцем».

«Девушка, которая сотворила чудо для малыша, знайте — вы волшебный человек!»

«Я прослезилась. Мой внук когда-то своего зайца оставил на латвийской границе. Дочка приехала в Клайпеду, а зайца нет. Звонила пограничникам или таможенникам, они нашли молодую пару, которая ехала в Палангу к морю, они привезли этого зайца. Радости-то было!»

«Боже, как же круто, какие слова, как бережно написано хорошим почерком, чтобы было понятно вам и легко читаемо, фотография эта, упаковка — сама доброта, любовь, забота».

«Ничего милее и добрее сегодня точно не увижу. Девушка, отправившая ослика, вы настоящий супергерой, вы оставляете веру в человечность и доброту».

