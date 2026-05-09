Членов правительства РФ не пустили на парад Победы в Москве
- 9.05.2026, 13:09
Министры и вице-премьеры правительства РФ впервые за долгое время не допущены на трибуны парада Победы в Москве, пишет «Коммерсант».
Ранее запретили участвовать в параде депутатам Думы. Участие в мероприятии принимают лишь члены Совета безопасности — узкий круг ближайших к Владимиру Путину чиновников.
Среди них — руководители силовых структур (Минобороны, ФСБ, МВД, СВР), главы обеих палат Федерального Собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также руководство МИДа.