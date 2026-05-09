Членов правительства РФ не пустили на парад Победы в Москве 9.05.2026, 13:09

2,418

Ранее запретили участвовать в параде депутатам Думы.

Министры и вице-премьеры правительства РФ впервые за долгое время не допущены на трибуны парада Победы в Москве, пишет «Коммерсант».

Ранее запретили участвовать в параде депутатам Думы. Участие в мероприятии принимают лишь члены Совета безопасности — узкий круг ближайших к Владимиру Путину чиновников.

Среди них — руководители силовых структур (Минобороны, ФСБ, МВД, СВР), главы обеих палат Федерального Собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также руководство МИДа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com