9 мая 2026, суббота, 14:30
В кассы Нацбанка поступят необычные монеты номиналом 10 рублей

  • 9.05.2026, 14:05
Как они выглядят.

В кассы Национального банка 12 мая поступят памятные монеты «Варона шэрая» серии «Птушка года», сообщила пресс-служба регулятора.

Стоимость медно-никелевых монет номиналом 1 рубль составит 40 рублей. За серебряные 10-рублевые придется выложить 320 рублей.

«Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений», — уточнили в Нацбанке.

