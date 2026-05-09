В кассы Нацбанка поступят необычные монеты номиналом 10 рублей
- 9.05.2026, 14:05
Как они выглядят.
В кассы Национального банка 12 мая поступят памятные монеты «Варона шэрая» серии «Птушка года», сообщила пресс-служба регулятора.
Стоимость медно-никелевых монет номиналом 1 рубль составит 40 рублей. За серебряные 10-рублевые придется выложить 320 рублей.
«Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений», — уточнили в Нацбанке.
