Волна высотой почти 500 метров накрыла Аляску 9.05.2026, 13:32

Мегацунами стало вторым по величине за всю историю наблюдений.

Ученые установили, что мегацунами, образовавшееся на Аляске в 2025 году, стало вторым по величине после цунами 1950-х годов. Высота прошлогодней волны составила около 500 метров. Она возникла из-за оползня.

Обвалы горных пород становятся все более опасными из-за таяния ледников, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science, пишет BBC.

Ученые провели полевые исследования и проанализировали сейсмические и спутниковые данные, чтобы восстановить цепочку событий и определить высоту волны.

В воду обрушились 64 миллиона кубометров породы — это сопоставимо с размером 24 Великих пирамид Гизы в Египте.

Доктор Стивен Хикс из Университетского колледжа Лондона отметил, что ранее удерживать часть скалы на Аляске помогал ледник. Со временем он растаял, из-за чего горные породы остались без опоры и обрушились.

«Сейчас все больше людей посещают отдаленные районы. Туда часто отправляются туристические круизы, чтобы увидеть природную красоту местности и узнать больше об изменениях климата. Однако эти места также опасны», — подчеркнул Хикс.

Мегацунами возникают, когда оползень, вызванный землетрясением или обвалом нестабильной породы, падает в воду. Обычно они носят локальный характер и быстро затухают.

Другой тип цунами возникает в открытом океане из-за землетрясений или других природных явлений, например извержений подводных вулканов. Такие цунами могут проходить тысячи километров, вызывая масштабные разрушения.

Напомним, ранее климатологи предупредили об угрозе мегацунами высотой в сотни метров. Их могут вызвать таяние ледников в Гренландии и масштабные оползни.

Ученые утверждают, что риски возникновения мегацунами растут. Они призывают усилить мониторинг опасных зон на Аляске, которые могут быть уязвимы к мегацунами.

Некоторые круизные компании заявили, что прекращают отправку судов в регион, где возникло цунами, из-за опасений за безопасность.

