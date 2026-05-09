Позолоченные автоматы и бронежилет Путина

Позолоченные автоматы и бронежилет Путина5
- Сергей Ауслендер
- 9.05.2026, 14:57
Все было уныло, убого и очень предсказуемо.
Почему-то на параде в Москве бросились в глаза северокорейские военные, которые маршировали с то ли позолоченными, то ли посеребренными автоматами, в точности такими, какие дарят друг другу на день рождения руководители мексиканских наркокартелей.
В остальном же все было уныло, убого и очень предсказуемо. 45 минут и кремлевский фюрер покинул Красную площадь, при ходьбе ему явно мешал массивный бронежилет, надетый под плащ.
Сергей Ауслендер, Telegram