Позолоченные автоматы и бронежилет Путина

  • Сергей Ауслендер
  • 9.05.2026, 14:57
Все было уныло, убого и очень предсказуемо.

Почему-то на параде в Москве бросились в глаза северокорейские военные, которые маршировали с то ли позолоченными, то ли посеребренными автоматами, в точности такими, какие дарят друг другу на день рождения руководители мексиканских наркокартелей.

В остальном же все было уныло, убого и очень предсказуемо. 45 минут и кремлевский фюрер покинул Красную площадь, при ходьбе ему явно мешал массивный бронежилет, надетый под плащ.

Сергей Ауслендер, Telegram

