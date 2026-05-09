Позолоченные автоматы и бронежилет Путина 5 Сергей Ауслендер

9.05.2026, 14:57

3,540

Все было уныло, убого и очень предсказуемо.

Почему-то на параде в Москве бросились в глаза северокорейские военные, которые маршировали с то ли позолоченными, то ли посеребренными автоматами, в точности такими, какие дарят друг другу на день рождения руководители мексиканских наркокартелей.

В остальном же все было уныло, убого и очень предсказуемо. 45 минут и кремлевский фюрер покинул Красную площадь, при ходьбе ему явно мешал массивный бронежилет, надетый под плащ.

Сергей Ауслендер, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com