Почему Китай медлит?
- 9.05.2026, 15:34
Пекин ведет долгую игру в отношении Тайваня.
Китай, несмотря на растущие геополитические напряжения, не стремится к немедленному силовому захвату Тайваня и предпочитает долгосрочную стратегию постепенного давления и сближения, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).
По оценкам аналитиков, Пекин исходит из того, что со временем баланс сил будет все больше смещаться в его пользу, а стоимость возможного конфликта — снижаться. Вместо вторжения Китай делает ставку на экономическое, политическое и военное давление, а также на снижение международной поддержки Тайваня.
Ключевой элемент стратегии — убеждение, что Вашингтон в перспективе может ослабить свои обязательства по защите острова. Китай внимательно отслеживает политические изменения в США и на Тайване, включая выборы 2028 года, которые могут существенно повлиять на ситуацию.
Пекин также активно развивает инструменты «интегрированного развития», стимулируя экономические связи с Тайванем и пытаясь усилить влияние внутри острова через бизнес и общественные проекты. Параллельно Китай расширяет военное и дипломатическое давление, сохраняя возможность применения силы лишь в крайних случаях — например, при провозглашении Тайванем независимости.
Особое внимание уделяется информационному влиянию на молодежь Тайваня и попыткам изменить общественные настроения в пользу более тесных связей с материком. Отмечается и рост политической поляризации внутри острова, что, по мнению Пекина, может сыграть ему на руку.
При этом китайское руководство осознает риски масштабного конфликта с США, который может нанести серьезный экономический и политический ущерб. Поэтому силовой сценарий рассматривается как крайняя мера, а не ближайшая перспектива.
На данный момент стратегия Китая строится на принципе «выиграть без войны»: постепенно усиливать давление, снижать устойчивость Тайваня и рассчитывать, что со временем объединение станет для острова менее конфликтным и более неизбежным вариантом.