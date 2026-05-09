9 мая 2026, суббота, 16:10
  • 9.05.2026, 15:41
Что произошло на круизном судне, зараженном хантавирусом
Фото: Getty Images

Рассказ врача, который находился на борту.

На борту круизного лайнера «MV Hondius» произошла вспышка хантавируса, в результате которой как минимум восемь человек заболели, трое погибли. Ситуация резко обострилась после того, как заболел и сам судовой врач, фактически оставив пассажиров без медицинской помощи, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Неожиданную роль медика взял на себя пассажир судна — онколог Стивен Корнфелд из США, известный также как опытный орнитолог. Он рассказал, что изначально отправился в путешествие ради наблюдения за редкими видами птиц, однако вскоре оказался вынужден оказывать экстренную медицинскую помощь.

По данным экспертов, речь идет о вирусе «Андес» — разновидности хантавируса, который может передаваться от человека к человеку при тесном контакте. На круизном судне, где находилось около 150 человек, инфекция быстро распространилась.

Первый летальный случай произошел 11 апреля — умер 70-летний пассажир из Нидерландов. Позже скончалась его супруга и еще одна пассажирка. Несколько человек были эвакуированы в больницы, включая британского пассажира, доставленного в реанимацию.

После ухудшения состояния судового врача Корнфелд фактически возглавил медицинскую помощь на борту. Он работал в защитном снаряжении, консультировался со специалистами ВОЗ и международными экспертами и занимался сортировкой пациентов.

На лайнере ввели усиленные санитарные меры, напоминающие протоколы времен COVID-19. Судно направилось к порту, где к расследованию подключились специалисты ВОЗ и европейского центра по контролю заболеваний.

