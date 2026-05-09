  • 9.05.2026, 16:05
«Лукашенко приполз лизать ботинки»

Диктатор рассчитывает на очередную порцию халявы.

Лукашенко унизили в Кремле еще до прибытия на парад 9 мая. Белорусский диктатор заявил, мол, его пригласили на парад, но Кремль в свою очередь сказал, что никого на парад не приглашал.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировали на случившееся. Приводим некоторые из них:

«Приглашают равного себе или того, к кому испытывают чувство уважения. Луку же просто вызвали по звонку».

«Помню, как Лукашенко заявлял, что на коленях готов ползти в Россию».

«У этой особи отсутствует чувство собственного достоинства. Эта тварь не понимает, что это такое».

«Сипатого раба не зовут за стол. Он должен сам ползти на брюхе под стол и лизать ботинки».

«Шкловский попёрся за очередной порцией халявы».

«Ага, рабочий визит холуя с хозяином».

«Если бы их убило ракетами, то праздник будет на пол континента».

