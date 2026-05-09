Как Лукашенко дискредитировал знаковую дату 6 Марк Дзюба, «Салідарнасць»

9.05.2026, 11:15

От официального празднования 9 мая хочется держаться подальше.

Вторая мировая война обернулась для Беларуси миллионами жертв – убитыми и покалеченными. Но в 81-ю годовщину победы на празднования, организованными властями (а другим организовывать нельзя), большинство граждан страны смотрит на происходящее или с равнодушием, или с желанием держаться от всего подальше.

Как объяснить какому-нибудь иностранцу, как такое может быть?

Нет, белорусы не бессердечные – дело совсем в другом. Началось с того, что в первые десятилетия лукашенковского правления власти сделали так, что в праздновании 9 мая не осталось ни искренности, ни душевности.

Чем больше отдалялась Вторая мировая война, тем сильнее рос пафос: мол, это они главные наследники великой победы и хранители памяти о ней. Поэтому выходит так, что все, кто критикует режим Лукашенко, замахиваются на святое. А праздновать предлагалось только с властью, фактически расписываясь в ее поддержке.

И память позволялась только одна: в виде советского пропагандистского мифа. В котором Сталин – не виновник огромных жертв, а спаситель. Где не было сговора с Гитлером. Где война для белорусов началась не в 1939-м, а в 1941-м. А Холокоста – такого слова даже нет.

Парень из белорусской деревни выжил на фронте при «мясном штурме» только потому, что его взяли в плен и отправили на работы в Германию. Вернувшись домой, он десять лет прятался, чтобы «свои» не отправили его в Сибирь. Таких и многих других реальных историй, с точки зрения идеологов, вообще быть не могло.

После мирных протестов 2020 года празднование дат, связанных с Великой Отечественной войной, окончательно потеряло связь с реальностью. С подачи Лукашенко это стало политикой с жуткими оттенками: главный месседж – нужно быть верным его режиму для борьбы с внешними врагами – потомками «фашистов» и «коллаборационистов».

К тому же, вместо «лишь бы не было войны» у путинской России переняли победобесие и культ войны.

Могло ли быть хуже? К сожалению, Лукашенко с подручными доказали, что могло. После 24 февраля 2022 года власти могут продолжать широко и пафосно отмечать 9 мая, но от позора соагрессора, поддержавший нападение на соседей, уже не отмыться.

Поэтому, как бы ни была белорусам дорога память о жертвах Второй мировой, сегодня от «празднеств», устроенных властями, хочется держаться подальше.

