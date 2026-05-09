Какую роль в Иране сейчас играет раненый Хаменеи? 9.05.2026, 10:52

Моджтаба Хаменеи

Разведка США объяснила.

Аятолла Моджтаба Хаменеи, который в марте 2026 года стал новым верховным лидером Ирана, играет главную роль в разработке иранской военной стратегии. Об этом пишет CNN со ссылкой на анонимные источники в американской разведке.

По данным CNN, вместе с Моджтабой Хаменеи военную стратегию Ирана сейчас разрабатывают и несколько других лиц, но их фамилии не называют.

Источники американских журналистов утверждают, что новый верховный лидер Ирана с большой степенью вероятностью также определяет ход переговоров с Соединенными Штатами об условиях прекращения войны.

CNN подчеркнуло, что на данный момент не очень понятна политическая ситуация в Иране. Американский президент Дональд Трамп считает, что среди иранских лидеров нет единства по вопросу об условиях прекращения войны с США, и именно поэтому он 22 апреля в одностороннем порядке продлил перемирие (чтобы дать время иранским лидерам прийти к единому решению).

Моджтабу Хаменеи избрали верховным лидером Ирана в марте 2026 года после того, как во время войны с США и Израилем погиб его отец Али Хаменеи, многие годы занимавший этот пост.

С тех пор Моджтаба ни разу не показывался на публике. СМИ утверждают, что он серьезно ранен. Например, согласно инсайдерской информации The Times, Моджтаба находится на лечении в Куме, который является священным городом для шиитов. Он долгое время был без сознания.

Иранские государственные СМИ передают, что с новым верховным лидером Ирана все в порядке. Они иногда размещают его послания к иранцам и к США. Также утверждается, что он проводит встречи с высокопоставленными иранскими чиновниками.

