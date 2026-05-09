Россия нарушила перемирие и атаковала Украину баллистикой и дронами

Россия нарушила перемирие и атаковала Украину баллистикой и дронами4
- 9.05.2026, 10:43
- 2,138
Стало известно, сколько вражеских целей сбила украинская ПВО.
В ночь на 9 мая Россия атаковала Украину баллистической ракетой «Искандер-М» и 43 ударными дронами, несмотря на объявленное ранее перемирие. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.
Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.
С вечера до утра россияне атаковали баллистической ракетой «Искандер-М» из Крыма и 43 ударными дронами типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами «Пародия» с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово - РФ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 34 вражеских беспилотника типа Shahed, «Гербера», «Италмас», и дроны-имитаторы «Пародия» на юге, севере и востоке страны.
Зафиксировано попадание ракеты и 9 ударных дронов на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.