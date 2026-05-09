Ученые обнаружили последствия многовековой любви к картошке у целого народа 9.05.2026, 10:16

Пищевая привычка изменила гены.

Многовековое потребление картофеля буквально изменило генетику жителей Анд — к такому выводу пришли ученые, исследовавшие потомков коренных народов Перу. Оказалось, что люди, чьи предки тысячелетиями питались в основном картофелем, со временем получили генетическую адаптацию, помогающую эффективнее переваривать крахмал, пишет Reuters.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications. Участвовавшие в нем ученые из Университета Буффало изучили геномы более 3700 человек из 85 популяций Америки, Европы, Африки и Азии, включая носителей языка кечуа из Перу — потомков народов бывшей империи инков.

Картофель был одомашнен в Андах примерно 6−10 тысяч лет назад. Благодаря способности расти на большой высоте и в суровых условиях он стал для местных народов одним из главных источников калорий, витаминов, минералов и клетчатки. Особенно важную роль картофель играл в рационе предков современных носителей языка кечуа.

Ученые выяснили, что у этих людей со временем произошли заметные генетические изменения. Речь идет о гене AMY1, который связан с перевариванием крахмала. Он отвечает за выработку амилазы — фермента, содержащегося в слюне и начинающего расщеплять крахмал уже во рту.

Исследование показало, что современные жители Анд в среднем имеют около 10 копий гена AMY1. Это на две-четыре копии больше, чем у большинства людей в мире. По словам авторов работы, ни у одной другой известной популяции на планете такой высокий показатель пока не зафиксирован.

Ученые также обнаружили, что рост числа копий AMY1 у жителей Анд совпал по времени с началом массового выращивания картофеля. Это стало одним из главных аргументов в пользу того, что изменения возникли именно как адаптация к картофельной диете.

«Это прекрасный пример того, как культура формирует биологию», — заявил один из авторов исследования, генетик-эволюционист и антрополог Омер Гоккумен.

По словам ученых, люди с большим количеством копий AMY1 могли лучше усваивать богатую крахмалом пищу и получать из нее больше энергии. В условиях высокогорья и ограниченного выбора продуктов это давало эволюционное преимущество. Такие люди чаще выживали и оставляли потомство, поэтому их генетическая особенность постепенно распространилась среди населения Анд.

Авторы исследования отмечают, что амилаза может влиять не только на переваривание пищи, но и на микробиом человека — совокупность микроорганизмов в организме, которая меняется вместе с рационом.

Ученые сравнивают этот процесс с другой известной пищевой адаптацией — переносимостью лактозы. У некоторых народов мира способность переваривать молоко во взрослом возрасте также появилась благодаря многовековым изменениям рациона.

Картофель занимал центральное место в системе питания империи инков. После завоевания Южной Америки испанцами в XVI веке этот овощ попал в Европу, а затем распространился практически по всему миру.

При этом, как отмечают исследователи, за пределами Перу люди знакомы лишь с небольшой частью картофельного разнообразия — в этой стране существует около 3000−4000 сортов картофеля. На рынках в Андах можно встретить клубни с белой, золотистой, красной, синей, фиолетовой и даже почти черной мякотью.

