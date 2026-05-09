Экономика Кубы оказалась в шаге от коллапса 9.05.2026, 8:39

США нанесли главный «металлический» удар.

Экономика Кубы оказалась в шаге от коллапса из-за решения о выходе канадской компании Sherritt International Corp. Горнодобывающий гигант закрывает свои никелевые предприятия под мощным давлением Вашингтона.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Выход Sherritt закрывает доступ к твердым деньгам, которые страна получала от экспорта металлов. Sherritt - это не только добыча ископаемых, ведь компания владеет третью часть акций Energas SA. Это совместное предприятие производит электроэнергию, нефть и газ на острове.

Омар Эверлени Перес, бывший директор Центра кубинских экономических исследований, называет это решение разрушительным ударом.

Вот почему сотрудничество канадцев с Energas критически важно для Кубы:

обеспечение около 10% всех национальных мощностей;

генерация резервной энергии для стабильной работы сети;

поддержка старых теплоэлектростанций после частых аварий.

Без канадской поддержки отключения света станут хроническими. Перес отмечает, что наибольшие проблемы возникнут именно в производстве электричества. Это может привести к полной остановке промышленных объектов в Гаване и других городах.

Главный «металлический» удар

Никель всегда был сердцем кубинского экспорта как источник твердой валюты для Гаваны. Однако санкции США уже успели обескровить эту отрасль. Статистика демонстрирует стремительное падение доходов.

Если в 2021 году никель принес Кубе 788 миллионов долларов, то после давления и санкций Трампа доход обвалился до 88,6 миллиона долларов.

Sherritt работала на Кубе с 1990-х годов. Компания десятилетиями игнорировала американское эмбарго. Ее капитуляция сегодня является значительной уступкой силе санкций США, отмечается в материале.

