Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может длиться дольше трех дней 2 9.05.2026, 9:48

Дональд Трамп

Фото: Офис президента

Президент США этого бы хотел.

Перемирие между Украиной и РФ с 9 по 11 мая включительно, которое предложил президент США Дональд Трамп, может продлиться дольше трех дней.

Такой вариант развития событий не исключает сам Трамп, о чем он заявил отвечая на вопрос журналиста.

«Возможно. Было бы хорошо. Я бы хотел, чтобы это прекратилось. Россия и Украина — это худшее, что произошло со времен Второй мировой войны с точки зрения человеческих потерь», — сказал Трамп.

Он также отметил, что ежемесячно в российско-украинской войне якобы погибает 25 000 бойцов.

«25 000 молодых солдат ежемесячно. Это безумие. Так что вполне может быть», — подчеркнул Трамп.

