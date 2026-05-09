Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может длиться дольше трех дней

Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может длиться дольше трех дней2
- 9.05.2026, 9:48
Президент США этого бы хотел.
Перемирие между Украиной и РФ с 9 по 11 мая включительно, которое предложил президент США Дональд Трамп, может продлиться дольше трех дней.
Такой вариант развития событий не исключает сам Трамп, о чем он заявил отвечая на вопрос журналиста.
«Возможно. Было бы хорошо. Я бы хотел, чтобы это прекратилось. Россия и Украина — это худшее, что произошло со времен Второй мировой войны с точки зрения человеческих потерь», — сказал Трамп.
Он также отметил, что ежемесячно в российско-украинской войне якобы погибает 25 000 бойцов.
«25 000 молодых солдат ежемесячно. Это безумие. Так что вполне может быть», — подчеркнул Трамп.