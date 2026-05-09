WSJ: США и Иран могут возобновить переговоры на следующей неделе 9.05.2026, 8:55

Стало известно, что содержится в меморандуме из 14 пунктов.

Уже на следующей неделе представители США и Ирана могут встретиться в столице Пакистана Исламабаде, чтобы возобновить мирные переговоры.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам источников, США и Иран работают с посредниками над составлением одностраничного меморандума из 14 пунктов, который определит параметры переговоры, рассчитанных на один месяц и направленных на прекращение концу.

Также важно знать еще ряд моментов об этих переговорах:

Иран впервые выразил готовность обсуждать свою ядерную программу;

обе стороны обсуждают возможность вывода части иранских запасов высокообогащенного урана за рубеж (хотя публичные заявления сторон противоречивы);

подробности о продолжительности приостановки обогащения урана или о возможном вывозе обогащенного урана из страны - остаются невыясненными;

в рабочем документе содержится призыв к Ирану ослабить свой контроль над Ормузским проливом;

США намерены снять блокаду иранских портов в ходе этих 30-дневных переговоров;

если переговоры пройдут успешно, то месячный срок может быть продлен по взаимному соглашению;

масштаб смягчения санкций является предметом дискуссий, однако может сорвать переговоры.

К слову, несколько часов президент США Дональд Трамп снова общался журналистами. Он заявил, что ожидает получить уведомление о решении Ирана по поводу месячных переговоров уже в пятницу вечером (в США как раз только-только закончился этот день).

«Предположительно, сегодня вечером я получу письмо. Посмотрим, как все пойдет. Скоро узнаем», - сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com