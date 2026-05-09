WSJ: США и Иран могут возобновить переговоры на следующей неделе
- 9.05.2026, 8:55
Стало известно, что содержится в меморандуме из 14 пунктов.
Уже на следующей неделе представители США и Ирана могут встретиться в столице Пакистана Исламабаде, чтобы возобновить мирные переговоры.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По словам источников, США и Иран работают с посредниками над составлением одностраничного меморандума из 14 пунктов, который определит параметры переговоры, рассчитанных на один месяц и направленных на прекращение концу.
Также важно знать еще ряд моментов об этих переговорах:
Иран впервые выразил готовность обсуждать свою ядерную программу;
обе стороны обсуждают возможность вывода части иранских запасов высокообогащенного урана за рубеж (хотя публичные заявления сторон противоречивы);
подробности о продолжительности приостановки обогащения урана или о возможном вывозе обогащенного урана из страны - остаются невыясненными;
в рабочем документе содержится призыв к Ирану ослабить свой контроль над Ормузским проливом;
США намерены снять блокаду иранских портов в ходе этих 30-дневных переговоров;
если переговоры пройдут успешно, то месячный срок может быть продлен по взаимному соглашению;
масштаб смягчения санкций является предметом дискуссий, однако может сорвать переговоры.
К слову, несколько часов президент США Дональд Трамп снова общался журналистами. Он заявил, что ожидает получить уведомление о решении Ирана по поводу месячных переговоров уже в пятницу вечером (в США как раз только-только закончился этот день).
«Предположительно, сегодня вечером я получу письмо. Посмотрим, как все пойдет. Скоро узнаем», - сказал он.