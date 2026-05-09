Где в Европе лучше не пить воду из крана? 2 9.05.2026, 9:40

Экологи составили рейтинг.

Качество питьевой воды в Европе демонстрирует огромный разрыв между регионами. Пока одни нации наслаждаются идеальной чистотой, другие борются с токсичными грунтовыми водами.

Об этом сообщает Euronews.

Согласно отчету Европейской комиссии и Индекса экологической эффективности, Европа остается лидером в сфере санитарии. 19 из 20 стран мира с лучшими условиями для потребления воды находятся именно здесь, а единственным конкурентом с другого континента стала Япония.

Шесть государств получили идеальные 100 баллов за защиту здоровья человека от опасной воды.

В этот список попали:

Финляндия;

Исландия;

Нидерланды;

Норвегия;

Швейцария;

Великобритания.

Эти страны вкладывают колоссальные ресурсы в инфраструктуру и гарантируют полную безопасность каждого глотка из-под крана.

Где в Европе пить воду опаснее всего

Ситуация на востоке и юге континента существенно хуже. Самые низкие показатели зафиксировали в Молдове (50 баллов), Грузии (51,7) и Албании (54,1). Но проблемы не обошли и членов Евросоюза.

Три страны ЕС оказались в десятке худших на континенте. Речь идет о Румынии (56 баллов), Литве (58,4) и Латвии (59,1). Здесь модернизация очистных сооружений продвигается медленно.

Цена чистоты: 320 миллиардов евро в год

Очистка воды стоит дорого и Брюссель тратит невероятные суммы. Только борьба с нитратами из удобрений обходится ЕС в 320 миллиардов евро ежегодно.

Лимит содержания нитратов составляет 50 миллиграммов на литр. Однако Европейская комиссия сообщает о тревожной статистике: каждая седьмая станция мониторинга в Европе фиксирует превышение этой нормы.

Загрязнение грунтовых вод: Люксембург и Чехия под ударом

Подземные воды обеспечивают 65% питьевой потребности жителей ЕС. Также они дают четверть воды для сельского хозяйства, но сегодня этот ресурс под угрозой.

Исследователи из Water Atlas, созданного Heinrich Boll Foundation, предупреждают о химическом кризисе. В Люксембурге 79% подземных вод имеют плохое химическое состояние. В Чехии этот показатель составляет 55%, в Бельгии - 41%, а в Германии - 40%.

«Около 80% всех сточных вод в мире попадает в водоемы без очистки. Идея о том, что реки будут очищаться сами, вскоре оказалась иллюзией: реки и озера превратились в вонючие, токсичные выгребные ямы», - говорят ученые.

Пестициды и химикаты навсегда

Новая угроза - ТФК или трифторуксусная кислота. Это вещество обнаружили в 94% образцов водопроводной воды в 11 странах Евросоюза. Пестициды содержат так называемые «химикаты навсегда» (ПФАС). Их нашли в 23 000 мест по всей Европе.

Кроме этого, в воде находят более 175 фармацевтических соединений. Также на окружающую среду давит микропластик. С 2022 года ЕС начал отслеживать соединения, нарушающие работу гормонов. Речь о бета-эстрадиоле и нонилфеноле. И хотя контроль над качеством воды в ЕС усиливается, но состояние подземных источников остается критическим, подытоживается в материале.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com