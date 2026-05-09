«Каждая пара кроссовок — около 340 рублей» 9.05.2026, 9:55

История белоруса, который тратит силы и деньги на свое увлечение марафонами.

Когда речь заходит об увлечениях, мы не считаемся с расходами и не жалеем ни сил, ни времени. Кто-то коллекционирует винил, кто-то пересаживает орхидеи, а есть те, кто добровольно встает затемно, бежит десятки километров, после чего не может нормально ходить, да еще называет это отдыхом. Журналисты Onliner познакомились с минчанином Алексеем, который совмещает офисную работу с увлечением бегом, и спросили, зачем ему все это нужно и сколько он тратит на свое хобби. Буквально неделю назад герой репортажа как раз пробежал свой первый в жизни марафон — и подсчитал, во сколько обошлась ему заветная медаль. А его тренер прикинула бюджет на подобные забеги — на случай, если вы тоже захотите «просто сделать это».

Марафонская дистанция составляет 42,2 километра (примерно расстояние от Минска до Логойска) — это как Эверест для бегунов. Полумарафон, как понятно из названия, — это 21 километр. Ни одну из этих дистанций не пробежишь, просто встав с дивана: нужны серьезная подготовка, питание, обувь. Любители чаще всего начинают с 3, 5, 10 километров, постепенно увеличивая дистанции и скорость. Но даже к совсем небольшим на первый взгляд забегам тоже нужно готовиться.

В Беларуси марафоны проходят в Могилеве, Гомеле, Осиповичах. Алексей же полетел за своей первой наградой в столицу Татарстана, ведь Казань входит в Лигу марафонов BRICS. Преодоление двух марафонских дистанций за два года приносит бегунам престижные медали, красота которых и вдохновила минчанина. Привлекла и возможность побывать в новых местах, познакомиться с любителями бега из других стран, расширить границы. Да и по срокам подготовки все сложилось самым удачным образом.

«После финиша не хотелось уже ничего»

У Алексея был опыт Минского полумарафона в 2024 году, который запомнился в основном усталостью и ощущением, что после финиша «не хотелось уже ничего».

Кроме того, парень около 10 лет занимался кроссфитом, так что наша история не о том, чтобы побежать марафон, просто встав из-за компьютера.

Мужчина признался, что года полтора назад бегать ему или надоело, или просто выгорел, — кроссфит он забросил. Но прошла зима, и он обратил внимание, что вес начал понемногу расти, а тут давние друзья предложили сходить на пробную тренировку по бегу. Случилось это в марте прошлого года. Занятие не показалось Алексею сложным, но упражнения были непривычными.

— Начинаешь их выполнять, и какое-то легкое непонимание: мозг не знает, как делать это правильно, соединять некоторые движения, например бег спиной вперед, захлест голени, координация разноименных рук и ног… Довольно интересные ощущения были. Что тогда улыбнуло на тренировке, так это что за все занятие мы побегали, наверное, только на разминке и в конце 400 метров. Я сходил на одну тренировку, на вторую — так и втянулся.

Вот, например, одно из упражнений, которое бегуны периодически выполняют. В теплое время года спортсмены-любители занимаются на свежем воздухе, а зимой — под крышей легкоатлетического манежа.

Уже в сентябре Алексей повторил полумарафон — и удивился, насколько легче ему бежалось.

Тренировки даром не прошли: пульс был ниже, а настроение, наоборот, выше.

— Пробежал второй полумарафон, продолжал заниматься, но ведь если делать это без цели, то можно устать, снова выгореть. Поэтому я и придумывал себе, что надо пробежать еще быстрее. Можно зарегистрироваться на какие-нибудь другие забеги, думал я. А потом совершенно случайно я иду во время обеда и думаю: мне 42 года — можно пробежать 42 километра. Мне очень понравились довольно интересные, забавные, красивые медали BRICS. Тогда я подумал, что получу такую медаль.

Алексей обратился к тренеру группы, в которой он занимался, с этой идеей. Вероника предупредила: подготовка — процесс непростой, бегать нужно будет много и практически каждый день. В пик тренировочных нагрузок выходит под сотню километров и 11 часов в неделю — почти полтора рабочих дня. Дополнительно для укрепления мышц нужно ходить в тренажерный зал. «Набежать» такой километраж нужно, чтобы развить выносливость и моральную готовность. Марафон — это тяжелое испытание.

— Наступил момент, когда я понял, что готов. Но не знаю, была ли готова к этому моя семья, хоть они меня, конечно, поддержали. В Казань поехали бегать и наши друзья, с которыми я вместе тренировался: общий интерес добавляет еще больше азарта. В итоге 3 мая в Казани я пробежал марафон за 3 часа 43 минуты 57 секунд — несколько медленнее, чем думал. Я загадывал себе время 3 часа 30 минут. Но, к сожалению, в первый раз я не смог его выполнить, слегка не рассчитал силы. Но я продолжаю подготовку — в следующий раз все получится.

Чуть позже в интервью Алексей признался нам, что на самом деле был вдохновлен беговыми достижениями своего дедушки и ему очень хотелось обогнать того. К этому мы еще вернемся.

По опыту нашего героя можно сказать, что подготовиться к марафону можно за четыре месяца. Но нужно учитывать и то, что Алексей и раньше занимался спортом. Обычному человеку с нуля потребуется запастись большим терпением.

Придется потратить и деньги.

«Специальные носки для бега? Раньше бы над этим смеялись»

В этом году Алексей купил себе две пары кроссовок: тренировочные и для стартов, так называемые карбоновые. Каждая пара обошлась приблизительно в 340 рублей. У обуви есть «запас хода», ресурс зависит от модели и составляет 300—500 километров.

Мужчина говорит, что бегуны буквально на себе почувствовали уход многих популярных производителей кроссовок: раньше условные «найки» можно было купить в любом спортивном магазине, теперь же приходится выкручиваться. Но многие считают, что и китайская обувь вполне хорошо показывает себя. Главное, не бегать в старых кедах. Так что кроссовки, пожалуй, самое важное вложение, которое нужно в самом начале.

Занимаясь с интенсивностью пять-шесть дней в неделю, Алексей не пренебрегает спортивным питанием. Это не курогрудь и греча, а аминокислоты BCAA, протеин, креатин. Говорит, что такой спортпит позволяет его организму полноценно восстановиться, а в еде необходимых элементов для этого уже недостаточно.

— Обычно я покупаю пакет спортивного питания рублей на 300, его хватает где-то на два месяца. А еще, когда бежишь больше 18—20 километров, нужно есть прямо на бегу — для этого производят специальные углеводные гели. В среднем они стоят от 7 до 12 рублей за один тюбик, но если бежать от 25 километров, ну или около 30, то таких гелей нужно съесть два.

Может понадобиться еще и изотоник в порошке или таблетках (40—80 рублей). Воду или чай пить не рекомендуется, потому что при беге (да и вообще при физических нагрузках) с потом организм теряет электролиты. Эффективно восстановить водно-солевой баланс помогает изотоник. Без него, говорят атлеты, на забеге и знобит, и вообще неприятно.

— С друзьями шутим, что, когда занимаешься бегом, может радовать даже покупка пары спортивных носков. Раньше бы смеялись над этим: ну носки и носки. А сейчас даже такие мелочи доставляют удовольствие. Но они тоже стоят денег. Нужно экипироваться на лето, на межсезонье, на зиму — все это стоит денег. В Казани я вот, например, купил себе специальные очки для бега: у них анатомическая форма, они крепко держатся и хорошо защищают от солнца и пыли. Такой аксессуар может стоить по-разному, но в моем случае бюджет составил около 200 рублей.

Отдельная статья расходов возникает, если бегун получает какую-то травму. В медцентре, анализирует Алексей, прием специалиста в среднем стоит около 60 рублей. Хорошо, когда визит к врачу оплачивается по страховке, но не все пакеты предусматривают лечение у столь узких специалистов.

— У меня было воспаление подошвенной фасции, и нужен был не травматолог, а врач спортивной медицины. Страховая мне его не оплатила. Плюс назначали ударно-волновую терапию — это тоже где-то от 70 до 90 рублей. Некоторые врачи назначают иглоукалывание, которое стоит примерно 60 рублей.

Вместе с Алексеем прикинули приблизительные траты на его хобби:

150 рублей за групповой абонемент.

Около 150 рублей на спортпит.

В среднем 200 рублей на гели и изотоник.

Приобретение экипировки и прохождение медицинских проверок — траты не регулярные. Итого на тренировки в обычный месяц в среднем уходит 500 рублей.

В соревновательный период к расходам прибавятся траты на логистику, съемное жилье, да и сувениров в другом городе наверняка захочется купить.

«Каждая пара кроссовок — около 340 рублей». Этот минчанин тратит силы и деньги на свое увлечение - Кошелек Onlíner

Когда речь заходит об увлечениях, мы не считаемся с расходами и не жалеем ни сил, ни времени. Кто-то коллекционирует винил, кто-то пересаживает орхидеи, а есть те, кто добровольно встает затемно, б...

300 рублей за возврат билетов на самолет?

Готовясь бежать в Казани, Алексей и его друзья купили билеты заблаговременно: надеялись, что так выйдет дешевле. Как оказалось, зря.

— Схема продажи билетов для нас была новая, мы не знали, что стоимость билета может изменяться неоднократно. В феврале «Белавиа» объявляла скидки, в удачный день можно было купить билет туда-обратно примерно за 850 рублей.

В тот самый день, когда была скидка, мы об этом узнали, но купить билеты не успели.

Начали дальше просто отслеживать, как изменялась цена на билет. И она постепенно росла. Росла, росла и росла. И мы решили, что, наверное, стоит купить билеты. 19 февраля мои билеты стоили 1126 рублей в обе стороны.

А 19 марта цена стала 650 рублей в обе стороны на одного человека. Можно было вернуть билеты со штрафом €100, вспоминает Алексей, но выигрыш получался минимальный, поэтому ничего менять уже не стали.

— Двухкомнатная квартира в Казани с двумя кроватями за четыре ночи нам обошлась приблизительно в $500. На нас четверых для той квартиры, как нам казалось, стоимость хорошая. Скорее всего, если бы мы не бронировали жилье заблаговременно, то пришлось бы заплатить сильно больше. А бронировали мы еще раньше, чем покупали билеты. Это было в начале февраля. Как только купили слот, сразу же начали думать про жилье.

Сам слот (регистрация на марафон) обошелся Алексею в 4400 российских рублей (около 160 белорусских), плюс 560 российских рублей (чуть больше 20 белорусских) он заплатил за гравировку: на медали Алексея указан его результат. Все оплаты из Беларуси прошли по карте «Мир».

— Брендированные майки стоили что-то около 2,5 тыс. российских рублей (почти 100 наших). Почему-то у меня в голове сохранилось, что если ты покупаешь слот на полную дистанцию, как в Минске на полумарафон, то в стартовый пакет должна входить майка. Но по приезде в Казань оказалось, что ее нужно было покупать отдельно. Когда хотели купить ее на второй день и пришли на «Экспо», маек уже не было. В общем, так мы и остались без них.

Одними из самых актуальных вопросов, в том числе в плане связи с тренером, были роуминг (который вроде как отменен) и блокировка мессенджеров в России. В описании тарифного плана белорусского оператора, которым пользуется Алексей, указано, что на территории России в пакет входит 10 ГБ интернет-трафика.

— Когда ты приезжаешь, оказывается, что интернет-трафик стоит денег.

10 ГБ включены, но они включены по какой-то не понятной для абонента цене. И по факту оказывается, что первый гигабайт стоит 7 наших рублей, второй — 6, третий — 5 и так далее. Последний гигабайт самый дешевый, но тебе приходится платить за каждый из них. Мне это показалось не совсем верным, потому что человек, выезжающий за границу, должен сразу знать, сколько все это будет стоить.

Марафон, начатый в 1947 году, и таблетка валерьянки на ночь

Все материальные расходы можно подсчитать, но в этой истории есть еще одна трогательная и неизмеримая сторона. Помните, что наш герой стремился обогнать своего дедушку? Так вот, оказалось, что Иван Степанович Крыщанович (ему сейчас 96 лет) в 1947 году пробежал марафон за 3 часа 11 минут 57 секунд.

— Для меня это время до сих пор является ориентиром. Я бы хотел повторить его достижения, однако пока еще недотягиваю. Но мой дедушка в то время бегал 5 километров за 15 минут. Это скорость 20 км/ч, так бегают профессионалы. Мы в беге смотрим больше на темп — так вот, у дедушки темп был очень высокий. Иногда я оглядываюсь на его успехи.

А сам Алексей сегодня стремится быть примером для дочери, которая уже пять лет занимается плаванием.

Варя тренируется пять-шесть раз в неделю, проводит в бассейне почти столько же времени, сколько в школе. Жена Таня тоже вслед за Алексеем занялась бегом. За старшими подтянулся и сын Артемий — пошел на плавание.

— Надеюсь, если я буду заниматься и ответственно подходить к этому делу, показывая им хороший пример, дети тоже станут успешными и в спорте, и в целом в отношении к своим занятиям.

Чем еще полезны занятия любому человеку, так это развитием умения справляться со стрессом. Алексей уверяет: выступления на соревнованиях учат бороться с предстартовыми эмоциями. Вот и перед марафоном в Казани особенного волнения не было, но таблетку валерьянки перед сном мужчина выпил. Кроме того, у ребят было несколько дней перед забегом, чтобы выполнить домашние задания (тренерские указания никто не отменял), погулять по городу, посмотреть достопримечательности, ну и закупиться беговой экипировкой в «Экспо» — на выставке, которая организуется накануне стартов.

Утром перед марафоном Алексей подумал: пройден большой путь, позади 14 недель тренировок — все должно быть хорошо.

Первые 28 километров такими и получились. Наш герой любовался городом, давал «пятюни» болельщикам, планировал прием углеводных гелей, наслаждался погодой.

— Но, видимо, из-за того, что стартовал чуть быстрее, чем стоило, энергия расходовалась тоже быстрее. И вся дистанция вышла не легкой прогулкой. К 28-му километру почувствовал хорошую усталость, а к 40-му мне было прямо очень тяжело. Закончились все силы и запасы, и последние 2 километра были как преодоление себя. И да, иногда возникали мысли, смогу ли добежать.

То есть очень медленно бежать-то я мог, а вот энергии на то, чтобы поддерживать темп, уже не было.

Такое интересное ощущение, я запомнил его надолго.

Экономия на лекарствах и инвестиция в семью

Помешало ли оно Алексею тренироваться дальше? Нисколько. Прошла неделя, и в разговорах с тренером уже звучат «Москва» и «Белые ночи». А это означает новый виток занятий и новые вложения. В целом несколько марафонов в год бегать хотелось бы, признается мужчина.

— Конечно, это время, которое я не отдал своей семье. И я очень благодарен моей супруге, что она дала мне возможность тренироваться, взяла на себя больше забот, обязанностей и терпеливо ждала. Каждый раз поддерживала, когда уставал, радовалась результатам. Мама, конечно, волновалась, но не отговаривала, просила только беречь себя. Бег сплачивает. Спасибо нашим друзьям Коле и Оле, которая вдохнула в нас этот новый интерес. Мы вместе дважды бегали Минский полумарафон, ездили в Гродно на «Гарадзейскую вандроўку» и «Бабулiны казкi». Каждый раз, когда кто-то предлагает устроить очередной забег, все вписываются. Поддерживает нас еще одна семья, и я робко надеюсь, что в ближайшем будущем и они увлекутся бегом.

Еще один неожиданный бонус от бега, кроме общего интереса и выносливости, такой: Алексей заметил, что стал здоровее в целом, этой зимой даже не подхватил никаких вирусов. Более того, за состоянием здоровья подопечных следит тренер, который регулярно напоминает о необходимости сдать общие анализы крови и мочи, биохимию и сделать УЗИ сердца. Это необходимый минимум для марафонца. В поликлинике обследуют бесплатно, в медцентре на все уйдет около 300 рублей, говорит тренер. Справку для забега в поликлинике тоже выдадут бесплатно.

Хочу как Алексей. Сколько денег нужно в итоге?

Тренер Вероника Волынчук честно признается: Алексеем она гордится больше, чем собой после первого марафона. А она, как профессионал, бегает действительно много. Специально для Onlíner тренер прикинула сметы на самые известные мировые и белорусские забеги. Если соберетесь бежать в США, знайте, на что рассчитывать.

Чаще всего регистрация на Нью-Йоркский марафон для международных участников обойдется в $350—370 (990—1050 белорусских рублей). Для поездки нужна виза B1/B2, а это еще $185 (520 рублей) и поездка в консульство в Варшаве или Вильнюсе — $100—200. Из Минска прямых рейсов нет, реально долететь туда-обратно за $600—1000.

— Нью-Йорк — город дорогой, особенно в дни марафона. На бюджетный отель или хостел нужно $120—180 за ночь, на нормальный отель — $200—350. Ночей минимум пять, но, как правило, остаются подольше. На питание за пять дней понадобится $150—300, на метро, трансферы и сувениры — $100—200.

В общем, на Нью-Йоркский марафон реалистично закладывать $2500—3500.

По эту сторону океана популярен забег в Валенсии. Регистрация на него стоит около €200, но с этого года, обращает внимание Вероника, слоты разыгрываются через лотерею, а также действует приоритет для прошлых участников. «Шенген» для белорусов — €35 плюс расходы на поездку в визовый центр. Кстати, забеги — хороший вариант в принципе получить визу. Девушка рассказывает, что консулы хорошо относятся к беговым клубам, а особенно любят бегунов в Италии и Испании.

— Летят в Валенсию, как правило, через Вильнюс, Варшаву или Ригу. Планируйте на это в среднем €300. По проживанию Валенсия намного дешевле Нью-Йорка: в среднем на пять ночей хватит €500.

Марафон «Белые ночи» в Питере (тот самый, на который на пути к медали BRICS уже нацелились Алексей с друзьями) для иностранцев стоит 5,5 тыс. до 8 тыс. российских рублей (до 300 белорусских). Эта цена актуальна и для белорусов. Виза не нужна, добраться можно на поезде, автобусе или самолете, дорога обойдется в €80—120. Проживание будет зависеть от уровня: бюджетно можно уложиться в €150, с комфортом — в €600 за пять ночей.

— Марафон в Санкт-Петербурге — самый бюджетный из этих трех, при этом там классная атмосфера и минимальные расходы на логистику, — рассуждает Вероника.

В Беларуси тоже есть международные марафоны. Так, регистрация на могилевский забег стоит 100 рублей, доехать можно на маршрутке или на поезде за 50—70 рублей. Там даже можно не ночевать, но заложим на всякий случай тоже рублей 100.

— Всегда можно сэкономить, если вы едете компанией. Жилье, питание, транспорт будут дешевле, — советует Вероника.

Кроме того, организаторы марафонов обычно делают скидку в 10% для членов беговых клубов, а тренеры делятся с подопечными промокодами на экипировку, кроссовки и спортпит.

Итого в целом только подготовка к марафону обойдется минимум в 1000 рублей, а если с комфортом, то и до 3000. Сам марафон в зависимости от места проведения и пафоса мероприятия стоит от 300 рублей до $3 тыс. Медаль, питание по дистанции, изотоник, как правило, входят в стартовый пакет. Думал ли Алексей про расходы, когда бежал 42-й километр? Разве только о том, что ощущение «Я могу!» не купить ни за какие деньги.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com