Несмотря на указ Зеленского, Путин паникует с утра 9 мая 3 9.05.2026, 10:25

3,242

фото: epa

Охрана главы Кремля предприняла беспрецедентные меры безопасности.

Охрана российского диктатора Владимира Путина перед 9 мая 2026 года, когда в РФ состоятся пропагандистские военные парады, предприняла беспрецедентные меры безопасности. На «Яндекс.Картах» затуманили изображение резиденции хозяина Кремля на Валдае, пишет «Радио Свобода».

Журналисты «Радио Свобода» отметили, что раньше «Яндекс» на спутниковой карте затуманивал только военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса России.

Но в 2026 году ситуация изменилась. Причина – возросшие возможности Сил обороны Украины по дальнобойным ударам по военным и стратегическим объектам на территории России.

В текущем году украинская армия начала наносить удары дальнобойными ракетами и БпЛА по стратегическим и военным объективам России на очень больших расстояниях. Например, в апреле украинские дальнобойные БпЛА впервые долетели до Урала, и атаковали там объекты в Свердловской и Челябинской областях.

Что же касается резиденции диктатора Путина на Валдае, то вокруг нее возводят мощную эшелонированную систему ПВО. Например, в марте 2026 года там появились семь новых башен с ПЗРК «Панцирь».

Кроме того, в апреле 2026 года российская спецслужба ФСО начала заставлять чиновников перед встречей с Путиным сдавать свои часы, будь они механические или электронные. Российские спецслужбы опасаются, что часы, например, могут использовать для покушения на Путина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com