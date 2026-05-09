Политический шторм в Румынии 1 Петр Герасименко, ZN.UA

9.05.2026, 11:06

1,446

Перехватят ли власть ультраправые?

Не успела Румыния прийти в себя после изнурительного и скандального избирательного цикла, как попала в новый политический шторм. 5 мая было отправлено в отставку правительство Илие Боложана, проработавшее неполный год. За вотум недоверия проголосовал 281 депутат. У страны есть 60 дней на то, чтобы политики договорились о формировании нового правительства. Иначе — досрочные выборы в парламент, безусловным фаворитом которых является правая партия «Альянс за союз румын» (AUR) во главе с Джордже Симионом.

Когда в июне 2025 года Социал-демократическая партия (PSD), Национальная либеральная партия (PNL), Союз спасения Румынии (USR) и Демократический союз венгров Румынии (UDMR) согласились сформировать новое правительство, они в значительной степени фокусировались на «правой угрозе» и меньше — на существенных разногласиях внутри созданной коалиции. А разногласия были, ведь в ее состав вошли политические силы разного, хотя и не радикального направления. Перед правительством Илие Боложана — лидера правоцентристской PNL — встали серьезные вызовы. Нужно было уменьшить рекордный дефицит государственного бюджета, который превысил 9% ВВП и угрожал потерей финансирования из европейских фондов. А также стабилизировать экономику, сократить затраты, улучшить управление государственными компаниями и увеличить эффективность использования средств ЕС.

Правительство пыталось проводить реформы и достигло определенного прогресса. Дефицит бюджета снизился с 9,3 до 7,9% ВВП. Но за это пришлось заплатить высокую цену. НДС вырос с 19 до 21%. Внедрены новые налоги на банки, недвижимость, криптовалюту, дивиденды и высокие пенсии. Заморожены зарплаты и пенсии в государственном секторе. Количество чиновников сократили на 25 тысяч человек. Увеличение фискальной нагрузки проходило на фоне рекордной инфляции среди стран ЕС и падения уровня жизни. Все упомянутые факторы в комплексе привели к быстрому общественному разочарованию политикой правительства Боложана. А также вызвали раскол внутри шаткой разношерстной коалиции.

Мартовский опрос общественного мнения показал: 79% респондентов считают, что Румыния двигается в неправильном направлении. 43% респондентов заявили, что полностью недовольны работой правительства Илие Боложана, в то время как 37% скорее недовольны, а 17% выразили удовлетворение. Около 49% респондентов заметили, что совсем не удовлетворены деятельностью премьер-министра на должности, в то время как 24% — скорее недовольны, а 20% выразили поддержку.

Реформы правительства и их противоречивые последствия все больше раздражали и беспокоили главного партнера в коалиции — левоцентристскую партию PSD. Ведь, сокращая социальные расходы, Илие Боложан нацелился на главную электоральную базу социал-демократов. В то же время ультраправая AUR уверенно захватила лидерство на политической арене страны и критиковала действующую власть, зарабатывая дополнительные баллы. Наконец в апреле PSD решила выйти из правительства и дистанцироваться от непопулярных реформ. Внутреннее голосование показало поддержку такого решения. 23 апреля семь министров от PSD подали в отставку. Социал-демократы обвинили правительство, членами которого они были, в разрушении экономики и обнищании населения. Еще одним предлогом к такому поступку стал якобы жесткий авторитарный стиль управления премьер-министра от PNL. Вместе с тем Боложан обвинял бывших партнеров в том, что они хотят видеть на должности марионетку и стремятся избежать ответственности.

Хотя в PSD самое большое количество мандатов в парламенте нынешнего созыва, их недостаточно, чтобы выразить недоверие правительству. Социал-демократы должны были заручиться поддержкой других политических сил, чтобы осуществить свой план. И они это сделали, договорившись с AUR. 5 мая в политической истории Румынии произошло уникальное событие — социал-демократы объединились с крайними правыми для того, чтобы повалить правоцентристское правительство. За отставку правительства Илие Боложана проголосовал 281 депутат при необходимом минимуме в 233 голоса. Это событие стало кульминацией политического кризиса и подтвердило готовность мейнстримных партий координировать усилия с правыми.

После совместного голосования с ультраправыми социал-демократы пытаются дистанцироваться от AUR. И уверяют, что их политическое сотрудничество для свержения проевропейского правительства было тактическим шагом. В PSD надеются таким образом вернуть свой традиционный электорат. Но главным бенефициаром выражения недоверия правительству стали не социал-демократы, а ультраправые. «Альянс за союз румын» достиг своей главной цели: отправил в отставку правительство, которое «проводило реформы под давлением ЕС» и получило политическую легитимность.

Согласно нормам Конституции Румынии, правительство Боложана продолжит исполнять свои обязанности на протяжении не более 45 дней. В стране началась новая эра политических консультаций. Конечно, есть риски, что парламент в течение 60 дней дважды подряд выразит недоверие кандидатуре нового главы правительства. Тогда Румынию ждут новые парламентские выборы. И хотя полностью отбрасывать такое развитие событий не стоит, сейчас оно маловероятно.

Это правда, что между бывшими участниками коалиции из умеренного левого и правого лагеря нет должного уровня доверия. Но если они не достигнут согласия и не договорятся о формировании нового правительства, им придется идти на внеочередные выборы. А последние опросы общественного мнения подтверждают уверенное лидерство ультраправой AUR во главе с Джордже Симионом, которую поддерживают почти 35% населения. Приход правых к власти — это то, чего пытаются избежать руководящие румынские элиты.

Уже известно, что PSD не видит на должности премьер-министра Илие Боложана. Но есть проблема: опрос показывает, что у Илие Боложана поддержка втрое больше, чем у лидера социал-демократов Сорин Гриндяну. Около 16,2% респондентов заявили, что на должности главы исполнительной власти дали бы преимущество Боложану, и только 4,7% — Гриндяну. Самый высокий уровень поддержки зафиксирован у лидера оппозиционной AUR Джордже Симиона — 18,7%, в то время как 14,7% респондентов заявили, что предпочитали бы видеть технократического премьер-министра. Более трети опрошенных не дали четкого ответа.

Президент Румынии Никушор Дан выразил уверенность в том, что следующий кабинет министров сохранит проевропейский курс. И отверг возможность проведения досрочных выборов. Как и привлечения к формированию правительства ультраправых. Но внутренние распри между членами бывшей коалиции могут усложнить достижение компромисса. Например, глава другой правоцентристской партии — USR — Доминик Фриц утверждал, что не намерен участвовать в переговорах с социал-демократами для формирования нового правительства, если те проголосуют за отставку вместе с AUR, и не боится досрочных выборов.

В то же время лидер AUR Джордже Симион после вотума недоверия правительству заявил, что пришло время для национального примирения. И выразил готовность взять на себя ответственность за судьбу страны. Также он сказал, что предыдущая проевропейская власть не принесла румынам ничего, кроме обнищания, войны и новых налогов.

Вполне возможно, что новое правительство Румынии будет правительством меньшинств, поскольку совместное голосование PSD с AUR и ведущая роль социал-демократов в развале старой коалиции усложняют достижение договоренностей. В таком случае новое правительство могут сформировать три политические силы: Национальная либеральная партия (PNL), Союз спасения Румынии (USR) и Демократический союз венгров Румынии (UDMR). Хотя такое правительство будет более монолитным с идейной точки зрения, оно будет нуждаться в сложных переговорах для принятия важных решений в парламенте. Следовательно, будет весьма нестабильным.

Падение правительства Илие Боложана в Румынии подтвердило большую уязвимость и нестабильность коалиций, сформированных идеологическими оппонентами. Разное видение акцентов и приоритетов во внутренней политике вызывает постоянный диссонанс и напряжение. Реформы невозможно проводить эффективно. А доверие становится жертвой недоразумений. На первый взгляд может показаться, что не слишком естественный союз между правоцентристами и левоцентристами — это оптимальная цена, делающая невозможным приход к власти ультраправых сил. Но то, что работало раньше, может не сработать снова. На определенном этапе создать правительство без ведущего участия политических сил радикального спектра просто не удастся. И это касается не только Румынии, но и других стран Европы.

