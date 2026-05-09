Спецпредставитель Трампа по вопросам Гренландии впервые посетит остров 1 9.05.2026, 12:05

Уже в мае.

Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по вопросам Гренландии Джефф Лэндри, который также является губернатором Луизианы, готовится к своему первому визиту на остров в мае.

Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на лицо, знакомое с этим вопросом.

Ожидается, что он поедет в столицу Гренландии Нуука на бизнес-конференцию Future Greenland, отметил источник издания. Детали его программы пока не разглашаются.

В издании напомнили, что ранее Трамп неоднократно заявлял, что США должны получить контроль над Гренландией «из соображений национальной безопасности». В начале года он даже угрожал новыми пошлинами против нескольких европейских стран, чтобы усилить давление в этом вопросе, но впоследствии отказался от этой идеи после падения мировых рынков.

В последние месяцы Трамп реже публично упоминал Гренландию, сосредоточившись на темах Ирана, Венесуэлы и Кубы.

7 апреля американский президент признал, что «раскол между США и НАТО» начался с Гренландии, которую Трамп хотел аннексировать у Дании. Ряд европейских стран направлял на остров небольшие контингенты войск в знак солидарности и сдерживания.

После ряда заявлений и угроз контролировать Гренландию Трамп в январе 2026 года встретился с генсеком НАТО Марком Рютте и заявил, что не будет захватывать территорию военным путем. Он заявил о переговорах по острову, который в Белом доме считают вопросом национальной безопасности из-за угрозы России и Китая в Арктике.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com