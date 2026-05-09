Спецпредставитель Трампа по вопросам Гренландии впервые посетит остров

Спецпредставитель Трампа по вопросам Гренландии впервые посетит остров1
- 9.05.2026, 12:05
Уже в мае.
Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по вопросам Гренландии Джефф Лэндри, который также является губернатором Луизианы, готовится к своему первому визиту на остров в мае.
Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на лицо, знакомое с этим вопросом.
Ожидается, что он поедет в столицу Гренландии Нуука на бизнес-конференцию Future Greenland, отметил источник издания. Детали его программы пока не разглашаются.
В издании напомнили, что ранее Трамп неоднократно заявлял, что США должны получить контроль над Гренландией «из соображений национальной безопасности». В начале года он даже угрожал новыми пошлинами против нескольких европейских стран, чтобы усилить давление в этом вопросе, но впоследствии отказался от этой идеи после падения мировых рынков.
В последние месяцы Трамп реже публично упоминал Гренландию, сосредоточившись на темах Ирана, Венесуэлы и Кубы.
7 апреля американский президент признал, что «раскол между США и НАТО» начался с Гренландии, которую Трамп хотел аннексировать у Дании. Ряд европейских стран направлял на остров небольшие контингенты войск в знак солидарности и сдерживания.
После ряда заявлений и угроз контролировать Гренландию Трамп в январе 2026 года встретился с генсеком НАТО Марком Рютте и заявил, что не будет захватывать территорию военным путем. Он заявил о переговорах по острову, который в Белом доме считают вопросом национальной безопасности из-за угрозы России и Китая в Арктике.