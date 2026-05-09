9 мая 2026, суббота, 12:47
Белоруска привезла из-за границы купюру 0 евро

  • 9.05.2026, 12:41
Многие не знают о ее существовании.

Елена во время отдыха во Франции купила банкноту в 0 евро. Купюра имеет все настоящие элементы защиты: водяные знаки, голограммы, серийные номера. Издание Myfin.by объяснило, в чем смысл таких денег.

Концепцию разработал французский предприниматель Ришар Файль в 2015 году. Идея такая: туристические объекты получают собственную «банкноту» с изображением своей достопримечательности и продают ее как сувенир.

Купюры печатает французская компания Oberthur Technologies — один из официальных партнеров Европейского центрального банка по производству евро. Их делают по лицензии ЕЦБ с 2015 года на той же хлопковой бумаге, что и настоящие евро, — с водяным знаком, голограммой, микропечатью, защитной нитью и элементами, видимыми только под ультрафиолетом. Единственное очевидное отличие от обычного евро — номинал «0».

Фото: myfin.by

Не глядя на номинал и не зная картинок, можно принять такие евро за настоящие деньги. Но расплатиться ими нельзя ни в магазине, ни в банке. Но заработать при желании можно.

У Елены оказалась банкнота с изображением пещеры Коске во Франции. На eBay такую же продают за 6 евро.

