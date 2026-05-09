Белоруска привезла из-за границы купюру 0 евро 9.05.2026, 12:41

Многие не знают о ее существовании.

Елена во время отдыха во Франции купила банкноту в 0 евро. Купюра имеет все настоящие элементы защиты: водяные знаки, голограммы, серийные номера. Издание Myfin.by объяснило, в чем смысл таких денег.

Концепцию разработал французский предприниматель Ришар Файль в 2015 году. Идея такая: туристические объекты получают собственную «банкноту» с изображением своей достопримечательности и продают ее как сувенир.

Купюры печатает французская компания Oberthur Technologies — один из официальных партнеров Европейского центрального банка по производству евро. Их делают по лицензии ЕЦБ с 2015 года на той же хлопковой бумаге, что и настоящие евро, — с водяным знаком, голограммой, микропечатью, защитной нитью и элементами, видимыми только под ультрафиолетом. Единственное очевидное отличие от обычного евро — номинал «0».

Фото: myfin.by

Не глядя на номинал и не зная картинок, можно принять такие евро за настоящие деньги. Но расплатиться ими нельзя ни в магазине, ни в банке. Но заработать при желании можно.

У Елены оказалась банкнота с изображением пещеры Коске во Франции. На eBay такую же продают за 6 евро.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com