Белоруска привезла из-за границы купюру 0 евро
- 9.05.2026, 12:41
Многие не знают о ее существовании.
Елена во время отдыха во Франции купила банкноту в 0 евро. Купюра имеет все настоящие элементы защиты: водяные знаки, голограммы, серийные номера. Издание Myfin.by объяснило, в чем смысл таких денег.
Концепцию разработал французский предприниматель Ришар Файль в 2015 году. Идея такая: туристические объекты получают собственную «банкноту» с изображением своей достопримечательности и продают ее как сувенир.
Купюры печатает французская компания Oberthur Technologies — один из официальных партнеров Европейского центрального банка по производству евро. Их делают по лицензии ЕЦБ с 2015 года на той же хлопковой бумаге, что и настоящие евро, — с водяным знаком, голограммой, микропечатью, защитной нитью и элементами, видимыми только под ультрафиолетом. Единственное очевидное отличие от обычного евро — номинал «0».
Не глядя на номинал и не зная картинок, можно принять такие евро за настоящие деньги. Но расплатиться ими нельзя ни в магазине, ни в банке. Но заработать при желании можно.
У Елены оказалась банкнота с изображением пещеры Коске во Франции. На eBay такую же продают за 6 евро.