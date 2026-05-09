Лукашенко заражает белорусов хантавирусом? 3 9.05.2026, 12:59

Разновидность вируса, убившего пассажиров круизного лайнера, в Беларуси можно подхватить на субботниках.

Пассажиры круизного лайнера MV Hondius, где была зафиксирована вспышка смертоносного хантавируса, уже разъехались по всему миру — в том числе в Европу. По данным El País, как минимум 23 человека покинули судно, еще не подозревая, что могли контактировать с вирусом. А у одного из путешественников позже появились симптомы заболевания — он попал в больницу в Швейцарии. Ранее сообщалось, что три человека скончались и по меньшей мере четверо заболели, пишет «Зеркало». Стоит ли опасаться хантавируса в Беларуси? И как от него защититься? Рассказываем.

Хантавирус, которым заболели на лайнере, довольно редкий. Заразиться непросто, но можно и от человека

Хантавирусами называют группу вирусов, переносимых грызунами. У человека эти инфекционные агенты могут вызывать тяжелые заболевания и приводить к серьезным последствиям — вплоть до смертельного исхода. Заражаются люди обычно при контакте с инфицированными грызунами или их мочой, пометом, слюной.

То, как проявится болезнь, зависит от типа вируса и географического региона. Например, в Северной и Южной Америке инфекция чаще вызывает хантавирусный легочный синдром — быстро прогрессирующее состояние, поражающее легкие и сердце. Хантавирусы, распространенные в Европе и Азии, вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). В первую очередь «бьет», как тоже понятно из названия, по почкам, но не только — повреждаются и сосуды.

У пассажиров лайнера Hondius обнаружена южноамериканская разновидность хантавируса — вирус Андес. Как отмечают во Всемирной организации здравоохранения и Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, это редкий вариант. Но, пожалуй, самый тревожащий с точки зрения способности распространяться.

Из всех хантавирусов только Андес может передаваться от человека к человеку. Правда, лишь при очень тесном и длительном контакте (например, как раз как в условиях лайнера). Основным путем заражения все равно остается именно контакт с грызунами или вдыхание частиц их выделений. Поэтому вспышки обычно редкие (пока фиксировались в основном в Чили и Аргентине) и все же не приводят к пандемии, как это было с COVID-19.

Симптомы хантавирусного легочного синдрома, который вызывает вирус Андес, обычно появляются через несколько недель после заражения. Как отмечают медики из клиники Кливленда (одной из крупнейших в США), на ранней стадии они могут включать:

температуру выше 38°C и озноб;

сильную усталость;

мышечные боли, особенно в области бедер, таза и спины;

проблемы с желудком: боль в животе, тошноту, рвоту, диарею;

кожную сыпь;

головную боль и головокружение.

По мере ухудшения состояния легкие могут заполняться жидкостью (отек легких) и возможны внутренние кровотечения. На этой стадии могут появиться сухой кашель, одышка, ощущение сдавленности в груди, а сердце, как правило, начинает биться чаще, чем обычно.

Хантавирусный легочный синдром может вызвать серьезные осложнения. Так, если он поражает легкие, это приводит к ослаблению и «протеканию» кровеносных сосудов. Воздушные мешочки в легких (альвеолы) могут заполняться кровью, из-за чего становится трудно дышать.

Возможны также повреждения сердечной мышцы и кровеносных сосудов. Они, ослабленные и «протекающие», нарушают способность сердца перекачивать кровь и доставлять питательные вещества по всему организму. Это может привести к развитию кардиогенного шока — он, в свою очередь, быстро способен вызвать отказ органов и смерть.

В связи с такими последствиями для организма смертность от хантавирусного легочного синдрома доходит до 50%.

Хантавирусы есть и в Беларуси. Больше всего заражаются в Могилевской области

По данным СМИ, на лайнере не было белорусов или тех, кто прибыл с него в Беларусь.

Среди стран, которые отслеживают сошедших с судна пассажиров и вернувшихся домой, перечисляются Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Филиппины, Сингапур, США, Швейцария, ЮАР. Несколько зараженных людей среди граждан этих стран уже выявили.

На судне также были туристы из Австралии, Бельгии, Франции, Греции, Гватемалы, Индии, Ирландии, Новой Зеландии, Польши, Португалии, России, Турции, Украины, Черногории и Японии. У всех них пока что отсутствуют симптомы заражения.

Хотя вспышка произошла далеко от нашей страны, хантавирусы встречаются и в Восточной Европе. Конкретно в Беларуси хантавирусная инфекция (обычно встречается ГЛПС) не завезенная, а эндемичная. Это значит, она постоянно циркулирует в местной природе среди грызунов.

По данным эпидемиологических наблюдений, случаи заболевания хантавирусами регистрируются в Беларуси с 1990-х годов. За первые десятилетия фиксировались единичные заражения, однако в последующие годы отмечался рост заболеваемости и периодические всплески.

Например, только за 2009−2016 годы выявлено около 390 случаев, а в 2018—2020 годах еще 274 случая. Бывали и летальные исходы. Больше всего случаев заражения — в Могилевской области. Сейчас каждый год заболевают до девяти человек по стране.

Поскольку вирус передается через частички выделений мышевидных грызунов, самый высокий риск заражения — при уборке дач, подвалов, чердаков, во время сезонных работ на природе. Так что, например, во время субботников, на которые власти «добровольно-принудительно» отправляют людей по всей стране, вполне можно заразиться.

Во время таких массовых наведений порядка людей часто привлекают к уборке как раз залежалой, опавшей листвы, старых хозяйственных построек, подвалов и других малоиспользуемых территорий, где могут обитать мышевидные грызуны. А работают многие нередко без респираторов и перчаток, вдобавок поднимая пыль в воздух. Именно в таких аэрозолях могут сохраняться частицы выделений грызунов, через которые и происходит заражение хантавирусом.

В Беларуси основные типы хантавируса — это Puumala, или PUUM (встречается по всей стране), и Dobrava-Belgrade, или DOBV (более редкий, обычно фиксируется в Могилевской, Минской, Гродненской и Гомельской областях). Переносят их мыши, полевки, крысы.

Тип PUUM обычно не смертельный, встречается чаще и вызывает легкую форму болезни или средней тяжести. А вот DOBV вызывает более тяжелую форму ГЛПС, летальность — до 12%. То есть фактически умирает каждый десятый заразившийся.

Симптомы ГЛПС обычно появляются через одну-две недели после заражения, хотя в редких случаях могут проявиться и через восемь недель. Но главная особенность — все начинается внезапно. Среди симптомов ГЛПС:

сильная головная боль;

боль в спине и животе;

высокая температура, озноб;

тошнота;

ухудшение зрения.

Кроме этого возможно, что произойдет покраснение лица или сыпь на нем, начнется воспаление или покраснение глаз. Медики отмечают, что заболевшие обычно предпочитают лежать на спине, а их поведение меняется на заторможенное. Позднее возможно падение давления до низкого (то есть ниже 90/60 мм рт. ст.). В конце концов все доходит до внутренних кровотечений, состояния шока из-за недостаточного кровообращения и острой почечной недостаточности. Последнее может вызывать сильную задержку жидкости в организме, что будет выражаться в заметных отеках.

Если у вас появились такие симптомы после контакта с грызунами или, например, уборки запыленного сарая на даче, важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Течение лихорадки, вызванной хантавирусом, может быстро ухудшаться.

Тяжесть болезни зависит от типа вируса: некоторые штаммы вызывают смертность 5−15%, другие — менее 1%. Выздоровление может занять от нескольких недель до месяцев.

Хотя ГЛПС поддается лечению, заболевшим нередко бывает нужна поддерживающая терапия в отделении реанимации — вплоть до вентиляции легких или диализа.

Защититься от хантавируса можно. Главное правило — избегать контакта с грызунами

Основная профилактика хантавирусной инфекции сводится к защите от вдыхания зараженной пыли. В связи с этим рекомендуется избегать сухой уборки в помещениях, где могли обитать грызуны, использовать респираторы и перчатки, а также проводить влажную дезинфекцию поверхностей.

Наиболее рискованными считаются подвалы, дачи, чердаки и старые хозяйственные постройки. Хотя мыши и крысы предпочитают сельскую местность (травянистые или лесистые районы с небольшим количеством зданий и людей), они могут строить гнезда или искать пищу в перечисленных местах. Кроме того, важно хорошо мыть тару и продукты, которые хранятся, например, в подвалах: заразиться через пищу тоже возможно.

К примеру, в случае с лайнером версия такова, что вирус на борт занесла пара из Нидерландов, которая, вероятно, заразилась от грызунов во время посещения городской свалки, где было удобно наблюдать за птицами. Это произошло за несколько дней до того, как судно отправилось из аргентинского порта дальше по маршруту.

Если вы держите крыс как домашних животных, то важно также правильно за ними ухаживать, чтобы не заразиться. Можно проконсультироваться с ветеринарами по поводу тестирования крыс на хантавирусы, прежде чем заводить их у себя или подселять к уже живущим у вас особям. Впрочем, основной источник хантавируса — это все же дикие мышевидные грызуны.

