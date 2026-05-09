Киллер РФ планировал ликвидацию топ-чиновника ВМС Украины к 9 мая 5 9.05.2026, 12:50

2,690

Фото: t.me/SBUkr

Стало известно, как СБУ удалось сорвать покушение.

Служба безопасности Украины задержала киллера, который по заданию России пытался убить высокопоставленного чиновника ВСУ к «годовщине 9 мая».

Об этом сообщает СБУ.

Как сообщается, контрразведка СБУ предотвратила резонансный теракт в Одессе. В областном центре задержан агент РФ, который пытался ликвидировать высокопоставленного чиновника Военно-морских сил ВСУ.

Задержание произошло благодаря круглосуточной работе СБУ на опережение и своевременному сообщению неравнодушного гражданина, который обратился на «горячую линию» Службы безопасности с сообщением о подозрительной личности.

По замыслу российских спецслужб, убийство офицера должно было состояться 9 мая, чтобы создать выгодный Кремлю информационный фон для празднования «дня победы».

Как установило расследование, киллер планировал устроить засаду возле места жительства украинского военного и собирался расстрелять его из автомата. Злоумышленник должен был открыть огонь в момент пребывания офицера за рулем своего авто во время выезда со двора.

Сотрудники контрразведки и спецназовцы ЦСО «Альфа» СБУ сорвали покушение и задержали киллера 8 мая.

По материалам дела, фигурантом оказался завербованный врагом рецидивист из Донецкой области, который ранее отбывал наказание за умышленное убийство. В поле зрения россиян мужчина попал, когда искал «легкие заработки» в профильных Telegram-каналах.

После вербовки он прибыл в Одессу, где арендовал квартиру для подготовки к покушению. Сначала фигурант отследил помещение украинского военнослужащего, провел доразведку окружающей территории и выбрал места для засады.

Далее агент получил от куратора из РФ координаты схронов, из которых забрал автомат АК-74 и два снаряженных магазина. Чтобы скрыть оружие во время передвижения по городу, киллер использовал сумку с двойным дном.

Во время обысков у задержанного изъят автомат с боеприпасами и мобильный телефон, с которого он координировал свои действия с российским спецслужбистом.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 15, ст. 258 (незаконченное покушение на совершение террористического акта).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com