Киллер РФ планировал ликвидацию топ-чиновника ВМС Украины к 9 мая

Киллер РФ планировал ликвидацию топ-чиновника ВМС Украины к 9 мая5
- 9.05.2026, 12:50
Стало известно, как СБУ удалось сорвать покушение.
Служба безопасности Украины задержала киллера, который по заданию России пытался убить высокопоставленного чиновника ВСУ к «годовщине 9 мая».
Об этом сообщает СБУ.
Как сообщается, контрразведка СБУ предотвратила резонансный теракт в Одессе. В областном центре задержан агент РФ, который пытался ликвидировать высокопоставленного чиновника Военно-морских сил ВСУ.
Задержание произошло благодаря круглосуточной работе СБУ на опережение и своевременному сообщению неравнодушного гражданина, который обратился на «горячую линию» Службы безопасности с сообщением о подозрительной личности.
По замыслу российских спецслужб, убийство офицера должно было состояться 9 мая, чтобы создать выгодный Кремлю информационный фон для празднования «дня победы».
Как установило расследование, киллер планировал устроить засаду возле места жительства украинского военного и собирался расстрелять его из автомата. Злоумышленник должен был открыть огонь в момент пребывания офицера за рулем своего авто во время выезда со двора.
Сотрудники контрразведки и спецназовцы ЦСО «Альфа» СБУ сорвали покушение и задержали киллера 8 мая.
По материалам дела, фигурантом оказался завербованный врагом рецидивист из Донецкой области, который ранее отбывал наказание за умышленное убийство. В поле зрения россиян мужчина попал, когда искал «легкие заработки» в профильных Telegram-каналах.
После вербовки он прибыл в Одессу, где арендовал квартиру для подготовки к покушению. Сначала фигурант отследил помещение украинского военнослужащего, провел доразведку окружающей территории и выбрал места для засады.
Далее агент получил от куратора из РФ координаты схронов, из которых забрал автомат АК-74 и два снаряженных магазина. Чтобы скрыть оружие во время передвижения по городу, киллер использовал сумку с двойным дном.
Во время обысков у задержанного изъят автомат с боеприпасами и мобильный телефон, с которого он координировал свои действия с российским спецслужбистом.
Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
ч. 3 ст. 15, ст. 258 (незаконченное покушение на совершение террористического акта).
Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.