The Economist: Секретный документ раскрывает планы России помочь Ирану 9.05.2026, 13:18

План был подготовлен ГРУ.

Секретный документ, оказавшийся в распоряжении The Economist, раскрывает возможные планы России по масштабной военной поддержке Ирана на фоне войны США и Израиля против Тегерана. Речь идет о поставках современных российских беспилотников и подготовке операторов для ударов по американским силам на Ближнем Востоке, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно публикации, план был подготовлен ГРУ — военной разведкой России. Москва якобы предлагала Ирану 5 тысяч короткодействующих FPV-дронов на оптоволокне, которые невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы, а также неизвестное количество дальнобойных спутниковых беспилотников.

Именно такие дроны Россия активно использует в Украине. Они управляются через тонкий кабель, который разматывается в полете, благодаря чему не излучают радиосигнал и практически неуязвимы для подавления. Дальность их ударов может превышать 40 километров.

The Economist отмечает, что это первое свидетельство возможной готовности Москвы передать Тегерану столь современные системы в крупных объемах. По данным издания, документ был составлен в первые недели войны, когда в Вашингтоне всерьез обсуждали возможность наземной операции против Ирана и захвата нефтяного острова Харк.

В проекте также упоминаются дальнобойные дроны со спутниковым управлением и терминалами Starlink. Ранее Россия применяла подобные технологии против украинской ПВО.

Отдельным пунктом шла подготовка операторов. Москва якобы рассматривала возможность вербовки иранских студентов в российских вузах, а также таджиков и сирийских алавитов, связанных с сирийским режимом Башара Асада.

Официального подтверждения передачи дронов Ирану пока нет. Однако эксперты считают, что документ свидетельствует о стремительном углублении военного сотрудничества между Москвой и Тегераном.

