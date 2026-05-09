Не ты! Александр Адельфинский

9.05.2026, 13:36

Главному кремлевскому военному преступнику говорю: зачем ты присвоил себе Победу в войне с гитлеровской Германией? Не в тебе она воплощена – не тебе и олицетворять ее, ох, не тебе... Тогда был народ, вопреки собственному большевистскому режиму, вопреки сталинским репрессиям, вопреки дуболомству командиров, вопреки даже себе самому, одолевший все, что можно и невозможно превозмочь. Заметь, это был не ты!

То были люди жестокой эпохи, иного склада, молодые и старые, сильные и слабые, добрые и недобрые – люди с массой заблуждений, с множеством зверств, которые чинили им и чинили они внутри державы и вне ее, уже по дорогам войны, которая, что ни говори, была оборонительной, а не той, которую затеял ты, негодяй. Они были живыми в том времени, когда вершили подвиги и совершали преступления – на выпавшем им историческом периоде, в их данности бытия. Так, как выжили они, тебе и не снилось. Они сохранили душу. Не ты!

Ты помнишь время, когда твой лозунг «можем повторить» невозможно было представить даже в произведениях советских фантастов. Те фронтовики, настоящие, правда воевавшие, дали бы тебе, Путин, пощечину, если бы ты, будучи еще не главой хунты в кольце охраны, произнес им эти слова. Они никогда не могли и подумать, что на их страданиях будут спекулировать не нюхавшие пороху манипуляторы, начиная с тебя. На фронте гибли и изнемогали они. Не ты!

Ты знаешь, что нельзя вить из святой памяти георгиевские ленточки, приказывая убивать, – но ты это делаешь злокозненно. Нельзя людские слезы превращать в замороженные ступени к собственному ложному величию, – а ты это делаешь осознанно. Праздник со слезами на глазах – зачем ты примазываешься к нему? Ты развращаешь души, заманиваешь и шлешь на гибель сотни тысяч россиян – лишать жизни граждан в той стране, из того народа, без которого была невозможна общая Победа. Нынешние украинцы, противостоящие твоей агрессии – внуки и правнуки тех, кто сражались тогда. Они – герои. Не ты!

История рассудит многих. Есть у тебя подданные, которых ты превратил в заложников, твоя власть навязала им стокгольмский синдром, который порожден тобой и твоими подельниками – намеренно, персонально. Ты был мелким отребьем из спецслужб, начал мелким ворьем. Ты стал военным преступником, а в России ты подставил буквально всех и каждого, включая твоих друзей и близких – они на такое изначально «не подписывались». В книге живых есть место многим. Ты вычеркнул себя из нее. Там есть и правые, и виноватые, которым каяться. Там есть многие... Не ты!

Люди собираются в эти дни за накрытыми столами. Они поминают павших в той войне. Меж людьми витают образы их близких. Ты умудрился предать всех. Ты – губитель и противник любого россиянина, включая доверяющих тебе. Ты – враг Украины. Ты много лет как превратился во врага земной цивилизации. Планета живет – и выживет. Цивилизация станет мудрее. В мире надежд есть разные имена. Есть – они. Не ты! Ибо нельзя быть злодеем до такой степени. Кровь людская – на тебе вовеки, а бумеранг возвращается по законам земным и небесным.

Александр Адельфинский, kasparovru.com

