9 мая 2026, суббота, 14:30
В Польше у границы с РФ обнаружили дрон с надписями на кириллице

  • 9.05.2026, 14:13
На месте работают службы, район оцеплен.

В Варминско-Мазурском воеводстве Польши в населенном пункте Осека, расположенном у границы с российской Калининградской областью, обнаружен дрон с надписями на русском языке.

Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на данные местной полиции.

Дрон обнаружили в поле. Сейчас на месте происшествия работают службы. Место происшествия оцеплено.

«Сообщение об этом мы получили от анонимного свидетеля», – рассказала пресс-секретарь местной полиции Марта Кабелис.

Как сообщает RMF24, на дроне есть надписи кириллицей. Устройство оснащено камерой, и это не тот тип дрона, который можно обычно купить в магазине.

