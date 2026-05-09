В Польше у границы с РФ обнаружили дрон с надписями на кириллице
- 9.05.2026, 14:13
В Варминско-Мазурском воеводстве Польши в населенном пункте Осека, расположенном у границы с российской Калининградской областью, обнаружен дрон с надписями на русском языке.
Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на данные местной полиции.
Дрон обнаружили в поле. Сейчас на месте происшествия работают службы. Место происшествия оцеплено.
«Сообщение об этом мы получили от анонимного свидетеля», – рассказала пресс-секретарь местной полиции Марта Кабелис.
Как сообщает RMF24, на дроне есть надписи кириллицей. Устройство оснащено камерой, и это не тот тип дрона, который можно обычно купить в магазине.