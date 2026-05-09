На дне Средиземного моря нашли «капсулу времени» XVI века 9.05.2026, 15:04

Затонувший корабль исследуют с помощью подводных роботов.

Ученые исследуют затонувшее у юго-восточного побережья Франции торговое судно, возраст которого составляет не менее 400 лет. Корабль лежит на глубине более 2,4 километра, что делает его самым глубоководным из известных затонувших судов в территориальных водах страны, пишет

Smithsonian magazine.

Корабль, названный исследователями Camarat 4, был загружен пушками, котлами и сотнями керамических изделий – тарелок и кувшинов – которые до сих пор можно увидеть на морском дне. Ученые проводят обследование места затопления с помощью подводного робота и осторожно поднимают небольшую часть артефактов.

Спуск на дно дистанционно управляемого робота – единственного во Франции, способного работать на такой большой глубине – занял час. В течение следующих часов его камеры делали восемь снимков в секунду, создав 66 974 изображения, которые затем были объединены для воссоздания 3D-модели обломков.

Прозрачная вода позволила исследователям обнаружить шесть пушек, два котла и якорь. Груз средневековых торговцев состоял преимущественно из керамики, украшенной сложными орнаментами. На некоторых изделиях были буквы IHS – первые три буквы имени Иисуса Христа на греческом или латинском языке.

Ученые дистанционно управляли манипуляторами робота, чтобы осторожно захватывать артефакты и переправлять их на поверхность. Исследователям удалось успешно поднять три кувшина и тарелку. Один из этих кувшинов оказался округлой посудой, украшенной темно-синими линиями и желтыми геометрическими узорами.

«Это настоящая капсула времени. Такое ощущение, будто на этом корабле время остановилось», – делится главная археолог экспедиции Марин Садания.

Благодаря глубине судно уцелело от всех видов разрушения, а также от разграбления. В то же время к обломкам корабля попал современный мусор – в частности, пивные банки, пластиковые бутылки, рыболовные сети и контейнеры из-под йогурта.

Точное местонахождение корабля пока остается в тайне. Ученые называют судно уникальным для исследований.

