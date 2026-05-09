В новом правительстве Венгрии будет незрячий министр 9.05.2026, 15:13

Вилмош Катаи-Немет

История Вилмоша Катаи-Немета — юриста и мастера айкидо.

Лидер партии-победителя венгерских выборов Петер Мадьяр уже представил кандидатуры министров своего нового правительства, и одним из наиболее ярких кандидатов стал Вилмош Катаи-Немет, который должен возглавить новосозданное Министерство социальной политики и здравоохранения, пишет «Суспільне».

Особенность Катаи-Немета — помимо того, что он единственный в стране мастер айкидо, — заключается в том, что он практически не видит. В 16 лет мужчина потерял 97% зрения из-за наследственной болезни — атрофии сетчатки. Однако это не помешало ему ни постоянно работать, ни получить образование юриста, ни создать семью и родить детей.

Мастер айкидо с белой тростью

Вилмош Немет родился в городе Дьер к западу от Будапешта. Однако еще когда он был школьником, семья переехала в столицу. Там Вилмош учился в школе и там же проходил медицинские осмотры из-за проблем со зрением, которые проявились еще в детстве. Выяснилось, что Немет страдает наследственным заболеванием — атрофией сетчатки глаз. К 16 годам он из-за этого потерял 97% зрения.

«Мне выпало жить в мире, прекрасный инструмент для взаимодействия с которым я потерял. Пришлось отказаться от протоптанной тропы ради непротоптанной, — рассказывал он позже. — У этого были разные стадии. Однажды в больнице я размышлял, не выброситься ли из окна многоэтажки. Я стоял на подоконнике и думал: может, лучше прыгнуть и положить конец всему? А потом вспомнил шахматную партию, которую мне удалось выиграть после момента, когда я был очень близок к поражению. И я сказал себе: «О нет, если мне удалось тогда, то удастся и теперь».

В детстве Немет любил боевые искусства, которыми занимался до того, как зрение стало слишком слабым. Эти знания позже ему пригодились.

Однажды Вилмош возвращался со дня рождения друга, и на улице на него напали — как он считает, из-за белой трости, которой люди с нарушениями зрения пользуются на улице. Благодаря урокам боевых искусств он смог защититься.

После этого Немет вернулся к боевым искусствам — в частности, к занятиям айкидо. В 2005 году он получил черный пояс по айкидо и продолжал изучать другие виды боевых искусств — например, тайский бокс. Он до сих пор остается единственным мастером айкидо, то есть обладателем первого дана, в Венгрии.

«Благодаря боевым искусствам я научился медитировать, по-настоящему углубляться в себя. Благодаря этому я могу преодолевать собственные страхи и ограничения. В конце концов эти испытания помогают защитить себя», — объяснял он.

Вилмош Немет разработал систему самообороны для людей с нарушениями зрения под названием «Белый меч». Это система приемов, которая позволяет оценивать рост и положение противника во время внезапных прикосновений, быть готовыми немедленно ответить в случае необходимости — и иметь возможность удерживать нападающего на земле, зовя на помощь.

Широкую известность Немет получил после того, как его историю показал телеканал HBO. Однако до политики и «Тисы» Вилмош сначала реализовал себя как массажист, а потом в адвокатуре.

Диплом ради матери

В 2007 году Немет получил научную степень по правоведению в Католическом университете имени Петера Пазманя — одном из самых престижных вузов Венгрии. Учиться на юриста он захотел по двум причинам. Первой стал случай, когда Вилмоша с собакой-поводырем «выбросили из большого продуктового магазина». Он судился с владельцами магазина, и дело урегулировали в досудебном порядке. Вилмош Немет сообщил, что передал компенсацию от магазина фонду, который занимается собаками-поводырями для людей с нарушениями зрения.

Второй причиной поступления на юридический факультет стала мать Немета. Она была дворянского происхождения, что в коммунистической Венгрии (особенно в период правления ортодоксального генерального секретаря, Матьяша Ракоши в 1948—56 годах) было приговором для молодежи. Дворянский класс тогда назвали «эксплуататорским», его представители носили официальный статус «классово враждебных элементов», поэтому поступление в университеты для них было почти невозможным.

Вилмош Немет говорил, что его мать хотела получить высшее образование, но не могла. Она умерла, когда ему было 15 лет. Тогда болезнь глаз уже прогрессировала — и мать поощряла сына жить активной жизнью несмотря ни на что.

Также Немет знал о желании матери получить высшее образование. Поэтому уже взрослым он добавил к своей фамилии девичью фамилию матери — «Катаи».

«Я еще в детстве поклялся, что однажды к фамилии Катаи добавят звание доктора», — объяснял это решение Вилмош.

После получения высшего образования Катаи-Немет начал частную адвокатскую практику, работая в сфере равных возможностей. Вилмош объяснял выбор сферы тем, что «никогда не чувствовал себя ограниченным из-за проблем со зрением в зале суда, но в других сферах жизни все еще сталкивается с недоступностью».

«Я шутил, что где не помогает закон — там помогает мой кулак, где не помогает кулак — помогает закон», — говорил о своей адвокатской практике Катаи-Немет HBO.

Получение высшего образования, а позже и степени доктора права Катаи-Немет считает своим третьим достижением в жизни вместе со степенью мастера айкидо и работой массажиста. Несмотря на проблемы со зрением, он был популярен среди клиентов еще и потому, что о нем выходили документальные фильмы и интервью.

«Один из моих клиентов видел фильмы обо мне. Он нанял меня в качестве своего адвоката, сказав: «Если жизнь — это гонка, то ты начинаешь ее за 300 метров позади других. Но потом ты их обгоняешь»», — рассказывал о своей практике Вилмош.

Победа с большим отрывом

Представляя Катаи-Немета как кандидата на должность министра социальных дел и семьи, Петер Мадьяр говорил, что как человек с нарушениями зрения Вилмош «знает о сложностях людей с инвалидностью на собственном опыте» и что «равные возможности для него имеют первостепенное значение».

«Его главная цель — обеспечить всем нашим соотечественникам, независимо от места рождения или происхождения, доступ к качественной медицинской помощи и образованию. Он должен представлять интересы людей, нуждающихся в поддержке, а также укреплять систему социальной защиты и защиты детей», — говорил Мадьяр о задачах министра.

Катаи-Немет присоединился к «Тисе» в 2024 году. До этого политического опыта он не имел. В своей программе кандидата в парламент Вилмош подчеркивал, что для него важны здравоохранение, доступный транспорт и развитие среды для семейного бизнеса. Он заявлял, что будет работать над укреплением малого и среднего бизнеса, трудоустройством людей с инвалидностью и гибкими возможностями работы для родителей с маленькими детьми.

В 9‑м округе Будапешта он одержал убедительную победу над кандидатами от других партий, в том числе Фидес, получив более 60% голосов избирателей.

В интервью Deutsche Welle Вилмош объяснил, что решил пойти в политику из-за Мадьяра.

«Мне надоели 16 лет правления «Фидес», — сказал он. — Они всех унижали и обкрадывали».

Одной из задач Катаи-Немета также будет расследование части злоупотреблений, которые «Фидес» допустил за время пребывания у власти — в том числе тех, от которых пострадали дети.

Свой подход к жизни в целом Вилмош теперь описывает так: «Я хотел бы прожить жизнь так, чтобы даже если умру один в маленькой деревянной хижине где-то далеко в лесу — я мог бы сказать, что жил, а не просто пассивно ждал лучших времен».

