Латвия пресекла рекордное число попыток перехода границы из Беларуси 1 9.05.2026, 14:46

Мигранты пытались перейти ее 136 раз за сутки.

За минувшие сутки, 8 мая, Латвия зафиксировала 136 попыток мигрантов незаконно пересечь границу с территории Беларуси, свидетельствуют данные Государственной пограничной охраны этой балтийской страны.

Проведенный «Позіркам» анализ ежедневно обновляемой статистики показал, что для Латвии это максимальное значение за период, охватывающий более года. Большее количество было зафиксировано 1 мая 2025 года — 148.

С начала 2026 года латвийские службы пресекли 2.633 попытки нарушения границы с белорусского направления — на 3,06% меньше, чем за тот же период 2025-го (2.716). Почти четверть этого количества — 611 — была зафиксирована за восемь майских дней (в январе — 0, феврале — 20, марте — 302, апреле — 1.700).

