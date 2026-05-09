Путин во время парада без техники сделал странное заявление 9.05.2026, 13:56

Кремль «обвинил» НАТО.

Владимир Путин, выступая на параде Победы на Красной площади, прошедшем без военной техники и на фоне отключения мобильного интернета в Москве из-за угрозы атаки беспилотников, заявил о «продвижении вперед» российской армии в Украине и обвинил страны НАТО в поддержке «агрессивной силы». «Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И, несмотря на это, наши герои идут вперед», — сказал Путин во время торжественного мероприятия, которое длилось всего 45 минут.

