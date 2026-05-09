Тейлор Свифт жестко ответила на иск о плагиате 9.05.2026, 13:45

Тейлор Свифт

Скандал вокруг нового альбома певицы набирает обороты.

Команда юристов Тейлор Свифт потребовала отклонить иск бывшей шоугерл из Лас-Вегаса Марен Флэгг, обвинившей певицу в нарушении товарного знака. Поводом стал новый альбом Свифт «The Life of a Showgirl» («Жизнь танцовщицы»), который, по мнению Флэгг, слишком похож на ее бренд «Confessions of a Showgirl» («Признания танцовщицы»), пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Флэгг зарегистрировала свой товарный знак еще в 2015 году и использовала его для кабаре-шоу, подкаста и газетной колонки. В иске утверждается, что оба названия имеют «одинаковую структуру» и могут вводить публику в заблуждение.

Однако адвокаты Свифт назвали такие доводы «абсурдными». По их словам, сравнивать мировое турне поп-звезды со скромными выступлениями в небольших кабаре и клубах невозможно. В судебных документах также подчеркивается, что Флэгг выступает в маленьких заведениях, домах для пенсионеров и гольф-курортах, а на ее сайте даже нет афиши будущих шоу.

Юристы певицы утверждают, что после анонса альбома Флэгг сама начала активно использовать имя Тейлор Свифт для продвижения собственного бренда. По данным защиты, бывшая шоугерл более 40 раз публиковала в соцсетях посты с упоминанием альбома, использовала музыку Свифт, хэштеги #swifties и #taylornation, а также визуально копировала оформление пластинки.

Представители певицы намекнули, что теперь уже сама Флэгг может столкнуться с претензиями за незаконное использование интеллектуальной собственности Тейлор Свифт.

Дата судебного разбирательства пока не назначена.

