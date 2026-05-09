«Шенген на один месяц за 700 рублей: нормально или нет?» 9.05.2026, 13:27

Беларусы рассказали о ситуации с получением шенгенских виз.

Беларусы обсуждают в соцсетях стоимость и сроки получения шенгенских виз. Поводом стал пост пользователя Threads, который получил испанский шенген на месяц за 700 рублей. В комментариях одни назвали такой результат «нормой для нынешних реалий», другие — «стремом» и «дичью за такие деньги», пишет «Зеркало».

«Шенген на один месяц за 700 рублей: норм или стрем?» — написал минчанин Дмитрий.

Автор поста уточнил, что речь идет о визе в Испанию. По его словам, основная часть суммы ушла на оплату премиум-слота в визовом центре — около 625 рублей. Остальное составили расходы на фото, банковские выписки, копии документов и оформление разрешения на выезд ребенка.

В комментариях многие отметили, что сегодня даже краткосрочный шенген считается удачей, особенно если паспорт «чистый» и за последние годы виз не было. Некоторые пользователи писали, что получали визы на 10−12 дней за сопоставимые суммы, а кто-то рассказывал о расходах в сотни долларов при отказе в визе.

«Однозначно лучше, чем отказ», — написал один из комментаторов.

А другой пользователь высказал мнение, что «эпиляция дешевле апелляции» на отказ в визе: по его словам, оспаривание отказа обходится примерно в 200 евро.

Отдельную дискуссию вызвали способы подачи документов. Часть пользователей советовала оформлять визы самостоятельно и ловить обычные слоты без переплаты, однако многие отмечали, что сделать это становится все сложнее. Некоторые рассказали, что ждали своей очереди на получение немецкого шенгена почти год.

Часть комментаторов отметили, что Испания сейчас часто выдает визы на короткие сроки, тогда как Италия или Германия иногда дают многолетние визы даже в «чистый» паспорт, хотя ожидание подачи может занять месяцы.

«Мне испанцы в феврале дали на 1,5 месяца в новый паспорт, тоже за 700 рублей суммарно. Агентство занималось. Учитывая, что стоимость номера в Риме на сутки 200 евро, считаю, что 700 рублей за визу — это [хорошо]».

«Не отчаивайтесь! Мне на три месяца шенген хорошая (???) знакомая открыла за 1000 американских денег. Изначально было 1,4 тысячи (дочь «сторговала») и заверения, что будет минимум на полгода виза. В итоге — вот такая жопа».

«Стрем. Совсем прижали. Покупаете тур во Францию, они клеят почти всем на полгода. Тур до тысячи условных выходит. Но вы ж и Францию глянете. И визу, скорее всего, получите».

«Норм. Стрем — это когда готов и 1500 рублей отдать, чтоб зарегили на визу, делаешь 300 видео, селфи с тупыми настройками камеры, а они не могут просто дату словить, (вначале Испанию, потом уже и Польшу начали ловить, потом и Грецию). В итоге с начала февраля даже нет регистрации. И все, что они могут сказать, — простите, дат мало дали, может, вы можете время поездки поменять? А я не могу его поменять, я сейчас должна была быть на моречке в Испании, а долететь я туда должна была на заранее купленных билетах».

«1,5 года назад срочная виза на семь дней вышла в районе 600 евро. Так что 700 рублей за месяц как будто бы очень даже удачно».

«Тоже была такая ситуация. Посчитала, что средств, нервов и времени (делала через агентство) слишком много было вложено, а выхлоп — на мини-поездку (дали меньше месяца). Поэтому подалась на немецкую, жду на чилле, насиловать себя ради 1−4 недель больше не хочу. Правда, в прошлый раз они меня скипнули, написав, что обнулили подачу».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com