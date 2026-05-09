Парад Победы в Москве стал одним из самых коротких в истории 19 9.05.2026, 12:49

Впервые вместо техники на Красную площадь вывели северокорейцев.

В параде, который состоялся на Красной площади Москвы 9 мая, впервые приняли участие военные Северной Кореи. Они прошли отдельной колонной. Об этом сообщает Astra.

«На Красной площади парадный расчет Корейской народной армии под командованием старшего полковника Чхэ Юн Уна. Бойцы Корейской народной армии бок о бок с российскими военнослужащими внесли весомый вклад в освобождение Курской области от «неонацистских захватчиков», проявив при этом массовый героизм, самоотверженность и отвагу», - сказал диктор, комментировавший парад.

Как отметила The Moscow Times, в этом году парад в Москве длился всего 45 минут и стал одним из самых коротких в истории.

«Он оказался почти вдвое короче юбилейного парада-2025, который длился около 1,5 часа. В 2024 году парад длился чуть больше 50 минут: трансляция началась в 10:00 мск и завершилась около 10:52. Только в 2023 году парад был сопоставим с нынешним: он длился около 47 минут», – пишет издание.

При этом стоит отметить, что само шествие войск по Красной площади длилось около 10 минут — вместе с северокорейцами.

Кроме того, как отмечается, впервые за 19 лет парад в Москве провели без военной техники.

«Демонстрацию оружия в трансляции парада заменили видеокадрами: зрителям показали ролик с демонстрацией дронов и ядерного оружия. В нем были показаны «образцы новейшей российской техники», в частности беспилотники, а также атомные подводные лодки «Архангельск» и «Князь Владимир», – говорится в сообщении.

