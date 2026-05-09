Для Путина наступили непростые дни Аббас Галлямов

9.05.2026, 12:32

Особенно завтра и послезавтра.

Завтра-послезавтра будут для Путина непростыми днями. Он ведь хотел перемирие только на 8–9 мая, а Трамп навязал ему еще и 9-11-е. Не стрелять сегодня для Путина нормально, он сам это предлагал. А вот не стрелять завтра и послезавтра — это уже явная уступка Трампу, а заодно Зеленскому, который, как известно, хочет большое перемирие. Для него каждый день без стрельбы — подарок.

Два дня — небольшой срок и можно пережить. Но это для человека без комплексов. А вот для персонажа с болезненной фиксацией на своем имидже «неподдающегося давлению» — это прямо-таки пытка. Тем более в ситуации, когда Зеленский в столь издевательской манере «разрешил» своему российскому коллеге провести парад.

Не исключаю, что завтра россияне разыграют какой-нибудь «украинский обстрел» и возобновят боевые действия.

Аббас Галлямов, «Телеграм»

