закрыть
9 мая 2026, суббота, 12:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Для Путина наступили непростые дни

  • Аббас Галлямов
  • 9.05.2026, 12:32
Для Путина наступили непростые дни
Аббас Галлямов

Особенно завтра и послезавтра.

Завтра-послезавтра будут для Путина непростыми днями. Он ведь хотел перемирие только на 8–9 мая, а Трамп навязал ему еще и 9-11-е. Не стрелять сегодня для Путина нормально, он сам это предлагал. А вот не стрелять завтра и послезавтра — это уже явная уступка Трампу, а заодно Зеленскому, который, как известно, хочет большое перемирие. Для него каждый день без стрельбы — подарок.

Два дня — небольшой срок и можно пережить. Но это для человека без комплексов. А вот для персонажа с болезненной фиксацией на своем имидже «неподдающегося давлению» — это прямо-таки пытка. Тем более в ситуации, когда Зеленский в столь издевательской манере «разрешил» своему российскому коллеге провести парад.

Не исключаю, что завтра россияне разыграют какой-нибудь «украинский обстрел» и возобновят боевые действия.

Аббас Галлямов, «Телеграм»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров