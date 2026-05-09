Белорусское дерби в чемпионате Болгарии: ЦСКА обыграл ЦСКА 1948 9.05.2026, 11:42

В матче 33-го тура чемпионата Болгарии ЦСКА 1948 принимал ЦСКА. Встреча в Софии завершилась победой гостей со счетом 1:0, пишет pressball.by.

ЦСКА 1948 — ЦСКА — 0:1

Гол: 0:1 — Брахими (58, пас — Это’о).

В составе хозяев белорусский защитник Егор Пархоменко находился в запасе.

У гостей белорусские вратарь Федор Лапоухов и полузащитник Макс Эбонг провели весь матч. Оба игрока получили предупреждения в добавленное арбитром время.

Благодаря победе в активе ЦСКА стало 62 балла. Клуб сравнялся по очкам с ЦСКА 1948, обойдя конкурента по дополнительным показателям.

