«Хочу вазу – значит, дома будет их пять» 9.05.2026, 10:34

Как минчанка собрала двухвековую галерею моды

Уже несколько месяцев в Национальном художественном музее работает выставка «Два века моды в Художественном».

Экспонаты здесь по-настоящему редкие и изысканные – иначе и быть не могло, ведь их с особым трепетом и безупречным вкусом собирала коллекционер, стилист и руководитель салона красоты Татьяна Федосова.

Журналисты Tochka.by надели свои лучшие наряды, чтобы заглянуть в столичный храм искусства, а заодно из первых уст узнать несколько интригующих фактов о создании коллекции.

Хочу вазу – значит, дома будет пять

Татьяна заводит нас в выставочный зал, параллельно рассказывая, как она «докатилась до жизни такой».

«Чтобы девочка вот так жила-жила и вдруг решила прийти к коллекционированию – такого не было», – с улыбкой говорит она.

Еще в юности Татьяна постоянно задавалась вопросом, почему ей нравится то, чего другие не замечают. Например, старая мебель или одежда.

Одновременно с этим у нашей собеседницы зарождались задатки коллекционера. Если ей хотелось вазу, то их непременно оказывалось дома пять. То же самое происходило со всеми желанными предметами, флакончиками или коробочками.

«Я просто собирала, потому что мне это интересно. Всегда хотелось делиться тем, что знаю и имею. Вот это как-то и вылилось в коллекцию», – вспоминает стилист.

Позволить «потрогать» моду

Время шло, Татьяна уже определилась с делом жизни. Работая над своим курсом по стилю, наша героиня осознала, что хочет не только рассказывать ученицам о моде, но и дать возможность прикоснуться к ней.

Тогда домашнее хобби Татьяны переросло в нечто большее. К ее личным находкам добавились вещи, принесенные знакомыми и ученицами: старинные броши, сумочки, другие аксессуары и элементы одежды.

«Как-то приятельница обмолвилась, что в гараже пылятся платья ее мамы и тети. Их уже собирались выбросить, а теперь они стали частью экспозиции и воссоздают образы 1960-х. Чудеса какие-то», – с восхищением рассказывает Татьяна.

Все стадии принятия

Коллекционирование – это зачастую «одиночный забег», который не всегда понятен окружающим. Далеко не каждый готов делить гостиную с корсетами и платьями XIX века или антикварными вазами, и реакция близких на такое хобби бывает неоднозначной.

Татьяна признается: члены семьи прошли через все стадии принятия. Быстрее всего адаптировался к ее увлечению супруг. Пара познакомилась как раз в период формирования коллекции.

Кстати, именно он убедил Татьяну вынести эти сокровища из дома и представить широкой публике.

Променяли пляжи на барахолки

Если раньше экспонаты сами «находили» нашу собеседницу, то теперь супруги вместе занимаются пополнением коллекции.

Зачастую уникальные вещи получается найти в отпуске. Семья прилетает на какой-нибудь курорт не ради пляжного отдыха. Главные места притяжения для них – антикварные лавки и блошиные рынки.

«Если мы их не застали, то зачем вообще поехали?» – задает риторический вопрос Татьяна.

Дети тоже подключаются к поиску. Ходят по рядам, фотографируют интересные находки и присылают родителям: мол, вдруг те какой-то раритет не разглядели.

Выбор обычно падает на то, что оба супруга сочтут эстетичным и подходящим по стилю к уже имеющейся коллекции.

«Помимо красоты и цвета, я всегда оцениваю силуэт и сложность кроя конструкции», – отмечает критерии отбора коллекционер.

Честь и справедливость

Просим Татьяну показать экспонат, к которому особенно лежит душа. Собеседница уводит нас в глубину зала к двум ярким образам.

Их создательница – российская княжна и королева итальянского подиума Ирен Голицына. В свое время ее наряды выбирали иконы стиля Софи Лорен, Элизабет Тейлор и Одри Хепберн.

Женщина покорила Татьяну не только своими работами, но и жизненной философией, в основе которой всегда стояли честь и справедливость.

Коллекционер надеется, что благодаря этой выставке имя великого модельера снова прозвучит с должным достоинством.

Образы, которые теперь красуются на манекенах, приехали в белорусскую столицу прямо из Италии.

История у платьев короткая, но знаковая: в них прошлись по подиуму всего раз, после чего они стали символами эпохи.

Пользуясь случаем, Татьяна показывает нам изнанку. Внутри указаны номера выхода моделей. Так помечают одежду, которая участвует в модных показах.

Платья – живое отражение моды того времени. Коллекционер акцентирует внимание на характерных «маркерах» эпохи: особом силуэте, сложном крое юбок и рукавов, деликатной вышивке.

«Мода начала 1990-х была довольно жесткой. Женщина взяла на себя мужскую роль, что отражалось на подиумах. Но тем не менее в коллекциях Голицыной все равно прослеживается женственность», – обращает внимание Татьяна.

Слева от экспонатов установлен небольшой экран. На видео модели совершают свой единственный и триумфальный выход в платьях, на которые теперь можно полюбоваться в Минске.

Операция «А»

У Татьяны немало захватывающих историй о появлении тех или иных экспонатов. Иногда это настоящие «спецоперации».

Одним из самых нервных стал поиск двух редких брошей от легендарного американского дизайнера Хетти Карнеги. Ее работы украшают нью-йоркский музей искусств «Метрополитен».

В 1950-х годах Карнеги создала серию украшений, изображающих воинов древних цивилизаций – ацтеков. Сегодня эти вещи имеют музейную ценность, и поймать их в свободной продаже – огромная удача. Татьяне повезло: один воин нашелся в США, другой – в Канаде.

Но на этом везение закончилось. Из-за сложностей с международными переводами оплатить покупку напрямую было невозможно.

Доставка превратилась в логистический квест. Чтобы попасть в Минск, посылки проделали путь через Лондон и Варшаву. В этой цепочке участвовало огромное количество людей, многих из которых Татьяна никогда не видела.

«Мы перечисляли деньги людям лично, на доверии. Они могли просто сказать нам спасибо и исчезнуть. Это был колоссальный риск», – вспоминает героиня.

Ситуацию осложняли проблемы со связью: сообщения доходили с задержкой, интернет давал сбои, и порой было непонятно, на каком этапе пути находятся драгоценные воины.

«Это была целая спецоперация. Не операция «Ы», а операция «А»», – пошутила коллекционер.

Кстати, броши не единственные «экстремальные» путешественники в коллекции. Свои мили намотал и винтажный стул с головами лебедей на подлокотниках.

Он знатно попетлял по свету: выехав из США, зачем-то прокатился по Юго-Восточной Азии, побывал в Малайзии, Стамбуле, Таджикистане и Армении. И только после такого «турне» благополучно прибыл в Минск.

Значит, это кому-нибудь нужно

Тот факт, что сотни платьев и аксессуаров спустя столетия вновь находят своего зрителя, говорит о многом. Татьяна убеждена: ее выставка не просто поход в музей, а шанс по-настоящему влюбиться в искусство.

«В музее, как в храме, душа настраивается на иной, высокий уровень вибраций», – объясняет она.

Цель создательницы выставки не поразить зрителя масштабом и редкостью, а помочь ему прикоснуться к красоте. А через нее – почувствовать себя, свой путь к культуре и внутреннему росту.

