Трамп объявил о трехдневном перемирии в войне России с Украиной 5 8.05.2026, 21:28

Фото: AP

Оно предусматривает прекращение боевых действий и обмен пленными.

Президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии в войне между Россией и Украиной. По его словам, оно продлится 9, 10 и 11 мая.

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social. «В России отмечают День победы, но так же и в Украине, поскольку она также сыграла важную роль во Второй мировой войне», – отметил он.

Это перемирие будет предусматривать прекращение всех боевых действий, а также обмен 1000 пленных с каждой стороны.

Трамп отметил, что такое прекращение огня предложил он. Президент США выразил благодарность за его поддержку российскому диктатору Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Надеюсь, это начало конца очень долгой, смертоносной и ожесточенной войны. Переговоры по прекращению этого большого конфликта, крупнейшего со времен Второй мировой войны, продолжаются, и мы с каждым днем приближаемся к решению», – заявил Трамп.

