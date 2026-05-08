Зеленский потроллил Путина перед парадом в Москве 8 8.05.2026, 22:00

Президент Украины издал специальный указ.

Президент Владимир Зеленский подтвердил заявление президента США Дональда Трампа о перемирии Украины с РФ с 9 по 11 мая.

Соответствующее сообщение было опубликовано 8 мая в официальном Telegram-канале.

«В последние дни поступало много обращений и сигналов относительно того, как будет выглядеть завтрашний день в Москве в связи с нашими украинскими санкциями против дальнобойщиков. Принцип зеркальности в наших действиях хорошо известен и был доведен до сведения российской стороны. Дополнительным аргументом для Украины при определении нашей позиции всегда является решение одного из ключевых гуманитарных вопросов этой войны, а именно — освобождение военнопленных. Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой», — заявил глава украинского государства.

По словам президента Украины, благодаря посредничеству США, кроме перемирия, был согласован с Кремлем и новый обмен пленными.

«Именно поэтому сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие России провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая. Украина последовательно работает над возвращением своих людей из российского плена. Поручил нашей команде оперативно подготовить все необходимое для обмена», — подытожил он.

Ранее президент Трамп в своей соцсети Truth Social анонсировал трехдневное прекращение огня между Украиной и Россией — с 9 по 11 мая.

«Я рад объявить, что в войне между Россией и Украиной будет действовать трехдневное прекращение огня (9, 10 и 11 мая)», — сообщил глава Белого дома.

В частности, он отметил, что в РФ празднование «приурочено ко Дню победы» — и добавил, что Украина также была «важной частью и фактором Второй мировой войны».

«Это перемирие будет включать прекращение всех боевых действий, а также обмен пленными — по 1000 человек из каждой страны. Эта просьба была высказана непосредственно мной, и я очень ценю согласие Путина и президента Зеленского», — заявил глава Белого дома.

Кроме того, президент Трамп выразил надежду, что это «начало конца очень долгой, смертоносной и тяжелой войны».

