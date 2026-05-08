Z-военкора отправили в «мясной штурм» после критики Путина 8.05.2026, 21:41

Егор Гузенко

Егор Гузенко перестал выходить на связь и пропал без вести.

Z-блогер Егор Гузенко («Тринадцатый») с 27 апреля перестал выходить на связь — это произошло вскоре после того, как он публично раскритиковал Владимира Путина из-за отключений мобильного интернета, сообщает The Moscow Times. Как сообщила администрация его телеграм-канала, у Гузенко отобрали телефон и отправили в «мясной штурм». При этом у блогера была незажившая после двойного перелома нога — согласно результатам КТ, малая берцовая кость срослась неправильно, а колено «вообще не срослось», пишут авторы публикации: «Это БЗ для Егора билет в один конец. Происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем».

Исчезновению предшествовал откровенный пост Гузенко, обращенный к Путину. «Вы меня конечно извините, но знаете, товарищ верховный главнокомандующий, то что вы сейчас говорите — это откровенная ложь, никого ваши отключения мобильной связи и интернета не защищают, все это вранье», — написал он 24 апреля. Блогер отмечал, что ограничительные меры не влияют ни на телефонных мошенников, ни на действия ВСУ. «Что дали ваши отключения связи и интернета? Да абсолютно ничего они не дали», — жаловался Гузенко. «Тринадцатый» также говорил о потере доверия к Путину, указывая, что тот «не смог обеспечить безопасность наших родных в глубоком тылу».

Это не первый конфликт «военкора» с властями. Еще в сентябре 2024 года Гузенко жестко высказывался в адрес Путина, называя его «обосравшимся дедом» и связав происходящее в Украине с тем, что Россия не начала полномасштабную войну в 2014 году. Он также обвинял власти в преследовании «неудобных» граждан и угрожал походом на Кремль. «За мной столько людей пойдет, что вы там оху*ете», — говорил «Тринадцатый».

7 октября 2024 года его арестовали в родном Ставропольском крае по статье о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Telegram-канал Baza сообщал, что поводом стал отказ от медосвидетельствования на наркотики. Вопреки угрозам Гузенко, желающих заступиться за него тогда не нашлось. В ноябре 2024 года блогер подписал контракт с Минобороны, после чего вышел из СИЗО и отправился на войну.

