Белорусскую интернет-библиотеку Kamunikat.org удалось восстановить
- 8.05.2026, 22:08
После хакерской атаки специалисты усиливают защиту сайта.
Восстановлена часть материалов сайта интернет-библиотеки Kamunikat.org, которая 7 мая стала объектом атаки хакеров. Об этом 8 мая сообщил «Радыё Свабода» основатель интернет-библиотеки и директор одноимённого издательства Ярослав Иванюк.
По словам Иванюка, сайт для посетителей начнет работать не сразу.
«Сначала нужно провести все необходимые мероприятия, чтобы убедиться, что нет вредоносного вируса», — пояснил Ярослав Иванюк.
День полного возобновления работы сайта он не назвал, как и не взялся оценить в процентах долю материалов интернет-библиотеки, которую уже удалось восстановить.
«Сайт фактически полностью восстановлен. Сейчас занимаемся усовершенствованием структуры, чтобы избежать подобного рода атак в будущем. Работа идет, но когда она будет завершена, сказать пока сложно», — признал Иванюк.
Ярослав Иванюк сказал, что проинформировал о происшествии с интернет-библиотекой учреждение польской системы кибербезопасности CERT Polska — команду реагирования на чрезвычайные ситуации в интернете, которая действует в составе государственного исследовательского института NASK («Научная и академическая компьютерная сеть»).
CERT Polska отвечает за реагирование на инциденты с безопасностью в интернете, но не обладает следственными компетенциями. Там Иванюка выслушали и предложили заполнить соответствующие документы о происшествии.
«Я также рассказал историю давления и атак на Kamunikat. Далее они будут действовать согласно своим задачам, мы же продолжаем выполнять свои. Но уже сейчас на 100% убежден, что эта атака неслучайна и что под подобной угрозой оказались не только мы, но и сайты других культурных белорусских проектов».
Иванюк призвал коллег по белорусским культурным проектам быть бдительными.
«У нас все начиналось в октябре прошлого года, когда резко возросли запросы с IP-адресов, зарегистрированных в Китае. В ноябре их было уже в тысячу раз больше. От атаки в конце декабря удалось отбиться, но атака сейчас была еще более массовая: на нас напали одновременно с адресов в Тайване, Сингапуре, Индонезии, других южноазиатских стран. Поэтому рекомендовал бы коллегам быть бдительными, отслеживать подозрительные запросы и своевременно блокировать IP-адреса, с которых они исходят», — перечислил Ярослав Иванюк свои советы в разговоре с «Радио Свобода».
По словам Ярослава Иванюка, работа по восстановлению интернет-библиотеки продолжается.