Атака дронов парализовала работу 15 аэропортов в РФ 8.05.2026, 22:58

Были сорваны сотни рейсов.

В России после атаки беспилотников временно закрывали 15 аэропортов. Ограничения затронули как московские аэропорты, так и воздушные гавани на юге страны, сообщает DW.

В ночь на пятницу, 8 мая, Москву атаковали беспилотники. Мэр города Сергей Собянин утверждает, что российская ПВО сбила якобы не менее 20 дронов, которые двигались в сторону столицы страны-агрессора.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своем Telegram-канале.

Из-за атаки дронов была приостановлена работа аэропортов Внуково и Домодедово.

Ранее сообщалось, что в аэропортах столицы страны-агрессора задержали и отменили более 450 рейсов. Местные власти утверждают, что причиной стала «атака украинских беспилотников».

Позже Росавиация опубликовала предупреждение, из которого следовало, что аэропорты на юге России будут закрыты до 12 мая из-за удара БПЛА по филиалу «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону.

Однако днем в пятницу, 8 мая, ведомство отменило выпущенное ранее уведомление о невозможности полетов на юг России.

«Подведомственная Росавиации Госкорпорация по ОрВД готова к обслуживанию рейсов в аэропортах Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста», — заявили в ведомстве.

Частичное открытие воздушного пространства над югом РФ подтвердила российская Ассоциация туроператоров (АТОР).

По данным Минтранса РФ, до конца суток южные аэропорты должны принять 217 рейсов. Это почти вдвое меньше обычного суточного трафика, отмечают в АТОР.

