Парад жалкого старика 2 Татьяна Урбанская

8.05.2026, 16:28

Независимо от того, что будет происходить завтра, он уже выглядит максимально жалко.

В этом году в преддверии «майских праздников» украинцы оказались перед дилеммой: позволить россиянам провести парад перед мавзолеем одного сумасшедшего деда Вовы (чтобы порадовать его такого же сумасшедшего, но чуть более современного деда Вову), или все же запустить некоторое количество хороших дронов и ракет, чтобы сделать этот российский «праздник» просто незабываемым. В ответ на эти размышления украинцы получают кучу «замечаний» со стороны россиян: мол, вы уже совсем утратили человеческий облик. Ведь как же когда-то общая «великая победа», ветераны, память обо всех погибших...

Но здесь «простые граждане РФ» (которые не интересуются политикой, а просто живут своей жизнью), как всегда, пытаются не слишком удачно манипулировать. В Украине многие люди помнят, что Россия только в начале 2000-х дала старт формированию государственного культа на тему «великой победы» – все эти «колорадские» ленточки, «бессмертный полк» и «деды воевали»…

И да, за 26 лет промывки мозгов этот культ прочно укоренился в головах россиян. Поэтому нынешний «парад Победы» в Москве – праздник российских «духовных скрепов».

Отдельно стоит сказать о ветеранах. Когда 9 мая 2000 года состоялся первый при президентстве Владимира Путина парад, ветеранов Второй мировой в Москву собирали со всех стран СНГ и стран Балтии. Набрали около пяти тысяч человек. И именно тогда они имели возможность в последний раз пройти пешим строем по Красной площади. В дальнейшем этот «праздник» превратился в фарс, когда для массовости настоящих ветеранов на трибунах парадов подменяли ряжеными.

Кстати, на данный момент во всей России осталось чуть больше шести тысяч непосредственных участников «Великой Отечественной». Самым молодым из них – 98–99 лет. Вряд ли для них нынешний «парад Победы» имеет какое-то значение.

А вот для кого это действо действительно важно, так это для старого деда из Кремля.

Кстати, едва ли не самый масштабный «парад Победы» в Москве состоялся через год после оккупации Крыма и части Донбасса. Некая демонстрация силы. Тогда постоять рядом с Путиным прибыли и друзья РФ из стран СНГ – от Азербайджана до Казахстана, и партнеры из ЮАР и Венесуэлы, и представители европейских стран, и китайский лидер Си Цзиньпин, и даже генсек ООН Пан Ги Мун.

Сейчас российский диктатор, очевидно, был бы не против повторить это действо, но… Под «парадные знамена», традиционно, готовы встать маргиналы вроде Лукашенко и «президентов» Абхазии и Южной Осетии (оккупированных РФ регионов Грузии). Среди действительно иностранных гостей ожидаются король Малайзии Султан Ибрагим Искандар и президент Лаоса Тонглун Сисулит. Последний еще и привезет немного военных на путинский парад – для массовки.

Но главное – страх. Кремлевский дед боится, что Украина все же нанесет удары по Москве во время парада. Именно поэтому он накануне пытался получить гарантии от Трампа, что Вашингтон этого не допустит. Именно поэтому Россия «объявила перемирие» на 8–9 мая (и сразу же его нарушила). Именно поэтому в РФ глушат и будут глушить интернет, а трансляция «праздничных мероприятий» с Красной площади 9 мая состоится с задержкой. Именно поэтому Минобороны РФ выступило с заявлением о страшных «ударах возмездия» по центру Киева.

На этом фоне Украине вовсе не обязательно атаковать путинский парад. Независимо от того, что и как будет происходить завтра, он уже выглядит максимально жалко.

Татьяна Урбанская, УНИАН

