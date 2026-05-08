8 мая 2026, пятница, 17:14
Венгрия выслала «крота» РФ из окружения Орбана

Кадровый офицер разведки РФ годами вербовал венгерскую элиту.

Венгрия тайно выслала российского дипломата Артура Сушкова, которого идентифицировали как офицера Службы внешней разведки РФ, годами внедрявшегося в правую элиту страны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование VSquare.

По информации издания, 36-летнего третьего секретаря посольства России Артура Сушкова заставили покинуть Будапешт 4 мая 2026 года из-за деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.

Венгерские власти идентифицировали его как агента под прикрытием, который занимался вербовкой информаторов и сбором разведывательных данных в проправительственных аналитических центрах.

Спецслужбы предлагали выслать дипломата еще в феврале 2026 года, однако правительство бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана блокировало это решение по политическим соображениям во время избирательной кампании.

Операцию по выдворению удалось завершить только после поражения Орбана на выборах, когда политические препятствия для работы контрразведки исчезли.

учреждения, близкие к политическому директору премьера Балаша Орбана, в частности Коллегиум Матиаса Корвина (MCC) и Венгерский институт международных отношений.

Российский разведчик пытался получить данные о внутренней политике Венгрии, планы по проекту АЭС «Пакш-2», а также собирал информацию об отношениях Будапешта с Украиной.

Для вербовки агент использовал дорогие подарки и обещание денежных вознаграждений за передачу служебных документов.

Кроме того, расследование выявило аудиозаписи, свидетельствующие о координации действий министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с Сергеем Лавровым по блокированию вступления Украины в ЕС.

Несмотря на выдворение Сушкова, в посольстве России в Будапеште остаются десятки идентифицированных офицеров разведки под дипломатическим прикрытием.

Эксперты отмечают, что предыдущая власть Венгрии часто смягчала меры против российских шпионов, что делало страну привлекательной площадкой для враждебных операций против стран НАТО и Шенгенской зоны.

