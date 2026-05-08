Венгрия выслала «крота» РФ из окружения Орбана 1 8.05.2026, 16:45

1,150

Кадровый офицер разведки РФ годами вербовал венгерскую элиту.

Венгрия тайно выслала российского дипломата Артура Сушкова, которого идентифицировали как офицера Службы внешней разведки РФ, годами внедрявшегося в правую элиту страны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование VSquare.

По информации издания, 36-летнего третьего секретаря посольства России Артура Сушкова заставили покинуть Будапешт 4 мая 2026 года из-за деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.

Венгерские власти идентифицировали его как агента под прикрытием, который занимался вербовкой информаторов и сбором разведывательных данных в проправительственных аналитических центрах.

Спецслужбы предлагали выслать дипломата еще в феврале 2026 года, однако правительство бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана блокировало это решение по политическим соображениям во время избирательной кампании.

Операцию по выдворению удалось завершить только после поражения Орбана на выборах, когда политические препятствия для работы контрразведки исчезли.

учреждения, близкие к политическому директору премьера Балаша Орбана, в частности Коллегиум Матиаса Корвина (MCC) и Венгерский институт международных отношений.

Российский разведчик пытался получить данные о внутренней политике Венгрии, планы по проекту АЭС «Пакш-2», а также собирал информацию об отношениях Будапешта с Украиной.

Для вербовки агент использовал дорогие подарки и обещание денежных вознаграждений за передачу служебных документов.

Кроме того, расследование выявило аудиозаписи, свидетельствующие о координации действий министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с Сергеем Лавровым по блокированию вступления Украины в ЕС.

Несмотря на выдворение Сушкова, в посольстве России в Будапеште остаются десятки идентифицированных офицеров разведки под дипломатическим прикрытием.

Эксперты отмечают, что предыдущая власть Венгрии часто смягчала меры против российских шпионов, что делало страну привлекательной площадкой для враждебных операций против стран НАТО и Шенгенской зоны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com