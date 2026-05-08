Иран захватил танкер с собственной нефтью 8.05.2026, 17:06

По предварительным данным, танкером управляет китайская компания.

Иран объявил о захвате нефтяного танкера «Ocean Koi» в Оманском заливе. По утверждению Тегерана, судно нарушало интересы страны и пыталось помешать экспорту иранской нефти. При этом, по данным США, сам танкер ранее входил в так называемый «теневой флот» Ирана и перевозил именно иранскую нефть в обход санкций, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Государственное телевидение Ирана сообщило, что операцию провели морские спецподразделения армии. В эфире показали кадры, на которых вооруженные бойцы на быстроходных катерах поднимаются на борт судна и устанавливают иранский флаг.

По данным международной базы Equasis, управление танкером может осуществлять компания Ocean Kudos Shipping Co. из Шанхая. Ранее Вашингтон ввел санкции против судна, заявив, что оно перевозило миллионы баррелей иранской нефти.

Инцидент произошел на фоне продолжающейся напряженности вокруг Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. После начала войны между США и Ираном Тегеран фактически ограничил движение через пролив, а в апреле американские силы начали морскую блокаду, чтобы перекрыть экспорт иранской нефти.

Несмотря на новый захват судна, мировые цены на нефть отреагировали сдержанно. Трейдеры ожидают дальнейших переговоров между Вашингтоном и Тегераном о возможном долгосрочном прекращении конфликта.

