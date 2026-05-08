Пентагон опубликовал «секретные материалы»8
- 8.05.2026, 17:37
Архивы об НЛО были представлены общественности.
Пентагон в пятницу опубликовал пакет документов, которые, по заявлению ведомства, ранее не были доступны общественности и содержат данные об НЛО. Раскрытие материалов произошло после поручения президента США Дональда Трампа начать рассекречивание информации о неопознанных явлениях, пишет CNN (перевод — сайт Charter97.org).
В Пентагоне заявили, что теперь граждане могут получить доступ к рассекреченным материалам о «неопознанных аномальных явлениях», современном термине для обозначения НЛО. В открытый доступ включены видео, фотографии и документы, собранные различными федеральными ведомствами.
Пентагон сообщил, что публикация будет продолжаться. Новые материалы планируется выкладывать регулярно по мере их обнаружения и рассекречивания.
Интерес к теме усилился в феврале после заявлений бывшего президента США Барака Обамы, который в подкасте сказал, что «инопланетяне реальны», но позже уточнил, что не видел доказательств их контакта с человечеством.
После этого Дональд Трамп поручил начать процесс раскрытия правительственных архивов, связанных с НЛО и возможной внеземной жизнью.
Администратор NASA Джаред Айзекман поддержал инициативу, заявив, что агентство намерено честно сообщать о том, что известно и что еще предстоит изучить. По его словам, изучение космоса и поиск ответов о Вселенной остаются ключевой задачей NASA.