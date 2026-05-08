Opel выпустит недорогой компактный электрокроссовер 8.05.2026, 18:05

Фото: Stellantis

Модель получит передний привод и запас хода до 434 километров.

В модельном ряду Opel появится еще один электромобиль. Компактный кроссовер С-класса обещают сделать доступным.

Недорогой электрический кроссовер Opel поступит в продажу с 2028 года. Первые подробности новой модели раскрыли на сайте концерна Stellantis.

Кроссовер займет нишу между электрическими версиями Opel Frontera и Grandland — это будет доступная переднеприводная модель C-класса. На данный момент на рендере показали силуэт авто с граненым дизайном и передней частью в фирменной стилистике Opel Vizor.

Чтобы снизить себестоимость, электромобиль Opel разработают совместно с Leapmotor. Как известно, Stellantis является совладельцем этого китайского бренда и занимается продвижением его моделей на европейский рынок.

Производство электрокара стартует на предприятии в испанской Сарагосе, где сейчас производят Opel Corsa. Именно там будут собирать и электрокроссовер Leapmotor B10 для европейского рынка.

По информации сайта Motor.es, именно новый Leapmotor B10 может стать основой для будущего Opel. Этот 4,5-метровый электрокроссовер в европейской спецификации оснащен 218-сильным мотором и доступен с батареями емкостью 56,2 и 67,1 кВт∙ч. Запас хода составляет от 361 до 434 км.

